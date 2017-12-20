Dursun Özbek'in ilk rakibi belli oldu: Mustafa Cengiz

Galatasaray'da 20 Ocak'ta yapılacak seçim öncesi başkan adayları belli olmaya başladı. Ünal Aysal ve Turgay Kıran'ın ardından iş adamı Mustafa Cengiz başkanlığa adaylığını açıkladı. Fanatik'e konuşan Ünal Aysal'ın aday olmayacağını ancak kendisene destek vereceğini belirterek resmen aday olduğunu söyledi.

TAKIMIN BAŞINA FATİH TERİM'İ GETİRECEĞİM

Mustafa Cengiz başkan seçilmesi durumunda takımın başına Fatih Terim'i getireceğini söyledi. Ünal Aysal ile dün akşam konuştuğunu da belirten Cengiz, kendisinin desteğini aldığını ve Aysal'ın basketbol şubesine sponsor olacağını da ifade etti. Cengiz başkan seçilirse Galatasaray basketbol takımlarının ismi "Galatasaray Unit" olacak.

ÖZBEK'İN LİSTESİNE GİRMEYECEĞİM

100 imzayı kısa sürede toplayacağını belirten Cengiz ayrıca Dursun Özbek'ten teklif gelirse yönetimine girmeyeceğini söyledi. Cengiz "Adaylığım Galatasaray camiasına hayırlı olsun. Bu saatten sonra geri dönüş yok. Dursun Özbek'ten teklif gelirse yönetimine girmeyeceğim. Kendisiyle problemim yok ama isterse tesislerden sorumlu yönetici yapabilirim" dedi.

DÜNYA KULÜBÜ OLACAĞIZ

Galatasaray camiasına mesaj gönderen Mustafa Cengiz "Herkesin içi rahat olsun. Perşembe gününe kadar listemiz netleşecek. Camianın önemli isimleri listemizde olacak. 2-3 yıl içinde Galatasaray'ı dünya kulübü yapacağız. Projelerimiz hazır. Hepsini açıklayacağız" şeklinde konuştu.

Hıncal Uluç: "Dursun Efendi senin kadar Galatasaray'a zarar veren bir adam daha doğmadı" pic.twitter.com/Gw7I21NQHi — Sabah Spor (@sabahspor1) December 20, 2017