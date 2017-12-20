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ile yollar ayrılıyor

Evkur ’da aldığı süresiz kadro dışı cezasından dolayı takımdan ayrı çalışan tecrübeli futbolcu ile devre arasında yolların ayrılacağı belirtiliyor.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 20.12.2017 17:08
Yalçın Ayhan ile yollar ayrılıyor

Devre arası kampına davet edileceği belirtilen 35 yaşındaki futbolcunun burada yönetimle birlikte kendisine gelen teklifleri değerlendireceği ifade ediliyor. Yaklaşık 1 aydır takımdan ayrı çalışan 'ın çok kez affedilmesi gündeme gelse de buna Teknik Direktör Erol Bulut başta olmak üzere yönetimin önemli bir bölümü karşı çıkmıştı.

Ligde oynanan en kritik maçlarda affedilmeyen Yalçın'ın bundan sonraki süreçte affedilmesinin söz konusu olmayacağı, tecrübeli futbolcuyla devre arasında yolların ayrılacağı öğrenildi.

Süper Lig'den teklif aldığı öğrenilen başarılı savunmacıyla yolları ayırmayı planlayan sarı-kırmızılı yönetimin, devre arası transferinde en az Yalçın kalitesinde bir stoper transferi yapacağı bildirildi.

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Yalçın Ayhan ile yollar ayrılıyor
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