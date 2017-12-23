Sivasspor - Beşiktaş (Canlı)

Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 16.30'da başlayan Sivasspor - Beşiktaş maçını Cüneyt Çakır yönetiyor.

İlk yarı sona erdi...

SİVASSPOR: 1 - BEŞİKTAŞ: 1 (CANLI TAKİP İÇİN TIKLAYIN)

SİVASSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇINDAN NOTLAR

Süper Lig'in 17. haftasında Demir Grup Sivasspor'a konuk olan Beşiktaş, geçen haftaki Osmanlıspor maçının ilk 11'i ile sahada yer aldı.

Yeni 4 Eylül Stadı'ndaki mücadelede Güneş, Fabri, Gökhan Gönül, Pepe, Tosic, Adriano, Hutchinson, Medel, Quaresma, Babel, Talisca ve Negredo 11'ini sahaya sürdü.

Siyah-beyazlı ekipte, Tolga Zengin, Mitrovic, Oğuzhan Özyakup, Mustafa Pektemek, Orkan Çınar, Lens, Tolgay Arslan, Necip Uysal, Cenk Tosun ve Caner Erkin, yedek kulübesinde yer aldı.

PEPE, TALİSCA VE BABEL CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta üçer sarı kartı olan Pepe, Babel ve Talisca, ceza sınırında bulunuyor.

Üç oyuncu, Sivasspor karşılaşmasında da kart görürse, ligde ikinci yarının ilk maçı olan Antalyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

SİVASSPOR'DA TEK DEĞİŞİKLİK

Ev sahibi ekipte teknik direktör Samet Aybaba, ligin 16. haftasında 1-1 sona eren Aytemiz Alanyaspor maçının kadrosuna göre bir değişikliğe gitti.

Aybaba, Rybalka'ya ilk 11'de şans verirken, Mert Hakan Yandaş'ı yedek soyundurdu.

TAHA AKGÜL KOREOGRAFİSİ

Sivasspor'un Yiğido Gençlik Taraftar Grubu tarafından maç öncesi kale arkası tribününde olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül'ün koreografisi yapıldı.

Tribünde, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor ile elinde Sivasspor bayrağı tutan bir kralın betimlendiği "Kral da biziz kural da" koreografisi de sergilendi.

MAÇA BÜYÜK İLGİ

Karşılaşmaya iki takım taraftarları da yoğun ilgi gösterdi.



Yeni 4 Eylül Stadı'nda yapılan maçta ev sahibi ekip taraftarları, karşılaşma öncesi başlayan sağanak yağışa rağmen tribünlerin önemli bölümünü doldurdu.

Çevre illerden de gelerek kendilerine ayrılan bölümü tamamen dolduran Beşiktaş taraftarları ise takımlarını yalnız bırakmadı.

Mücadeleyi, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ile Demir Grup Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz birlikte izledi.