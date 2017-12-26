Galatasaray-Bucaspor karşısında! Aslan avantaj peşinde

Galatasaray Bucaspor karşılaşması bu akşam saat 20:30'da A SPOR ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.. Mücadeleyi Ali Şansalan yönetiyor.
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Galatasaray 1-0 Bucaspor 14' (Selçuk İnan)
Galatasaray 2-0 Bucaspor 41' (Sinan Gümüş)
Galatasaray 3-0 Bucaspor 43' (Sinan Gümüş)
GALATASARAY - BUCASPOR
STAT: Türk Telekom
SAAT: 20:30
YAYIN: A Spor
HAKEM: Ali Şansalan
GALATASARAY: Eray, Tarık, Ahmet, Koray, Latovlevici, Donk, Selçuk, Tolga, Yasin, Sinan, Eren
YEDEKLER: Carrasso, Serdar, Linnes, Recep, Gökay, Barış, Abdussamed, Batuhan, Ali, Denayer
TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim
BUCASPOR: Hüseyin, Emre Toraman, Veli, Uğurcan, Emre Özkan, Ömer, Abdullah, İbrahim, İlyas, Kerem, Saruhan
YEDEKLER: Kemal, Alpay, Sancar, Onur, Enes, Çağlayan, Burak
TEKNİK DİREKTÖR: Mehmet Celal Bölgen