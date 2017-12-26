Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Galatasaray-Bucaspor karşısında! Aslan avantaj peşinde

-Bucaspor karşısında! Aslan avantaj peşinde

, son 16 turu ilk maçında Bucaspor’u ağırlıyor. Karşılaşma da ilk devre Galatasaray'ın 3-0 üstünlüğüyle sona erdi. Maçta ikinci yarı oynanıyor

Giriş Tarihi: 26.12.2017 19:38 Güncelleme Tarihi: 26.12.2017 21:35
Galatasaray-Bucaspor karşısında! Aslan avantaj peşinde

Bucaspor karşılaşması bu akşam saat 20:30'da A SPOR ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.. Mücadeleyi Ali Şansalan yönetiyor.

MAÇIN GOLÜNÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

Galatasaray 1-0 Bucaspor 14' (Selçuk İnan)

Galatasaray 2-0 Bucaspor 41' (Sinan Gümüş)

Galatasaray 3-0 Bucaspor 43' (Sinan Gümüş)

GALATASARAY - BUCASPOR

STAT: Türk Telekom
SAAT: 20:30
YAYIN: A Spor
HAKEM: Ali Şansalan

GALATASARAY: Eray, Tarık, Ahmet, Koray, Latovlevici, Donk, Selçuk, Tolga, Yasin, Sinan, Eren
YEDEKLER: Carrasso, Serdar, Linnes, Recep, Gökay, Barış, Abdussamed, Batuhan, Ali, Denayer
TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

BUCASPOR: Hüseyin, Emre Toraman, Veli, Uğurcan, Emre Özkan, Ömer, Abdullah, İbrahim, İlyas, Kerem, Saruhan
YEDEKLER: Kemal, Alpay, Sancar, Onur, Enes, Çağlayan, Burak
TEKNİK DİREKTÖR: Mehmet Celal Bölgen

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray-Bucaspor karşısında! Aslan avantaj peşinde
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN