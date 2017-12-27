Fenerbahçe İstanbulspor maçı hangi kanalda saat kaçta? CANLI İZLE

Fenerbahçe'nin rakibi İstanbulspor PTT 1. Lig'de 23 puanla 10. sırada yer alıyor. İstanbulspor, Kadıköy'deki mücadelede sürpriz arayacak. Fenerbahçe İstanbulspor maçı bu akşam 20:30'da ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Fenerbahçe ve İstanbulspor en son 2004-2005 sezonunda Süper Lig'de karşı karşıya gelmişti.

Fenerbahçe'de Mehmet Ekici ve Vincent Janssen bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE: Kameni, Isla, Skrtel, Neto, Hasan Ali, Ozan Tufan, Oğuz Kaan, Alper Potuk, Dirar, Valbuena, Fernandao

İSTANBULSPOR: Okan, Zeki Çelik, Wellington, Yalçın, Oğuzhan Berber, Kubilay Aktaş, Onur Ergün, Onur Kolay, Muhsin, Zafer, İbrahim Yılmaz

Bu mücadeleyi aşağıdaki linkten sorunsuz bir şekilde canlı olarak izleyebilirsiniz.

FENERBAHÇE - İSTANBULSPOR CANLI YAYIN

İstanbulspor sürpriz peşinde

TFF 1. Lig takımlarından İstanbulspor'un teknik direktörü Yalçın Koşukavak, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Fenerbahçe ile yarın yapacakları ilk maçta sürpriz yapabileceklerini söyledi. Koşukavak, yarın Ülker Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe maçı ve ligin ilk yarısındaki performanslarıyla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Oyuncularının Türkiye Kupası maçlarıyla deneyim kazandığını aktaran Koşukavak, "TFF 1. Lig'de Gaziantepspor ve Altınordu'dan sonra en geç takım biziz. Fenerbahçe'ye karşı oynamak kolay değil. İlk maçı deplasmanda oynayacağız. Fenerbahçe, her platformda iddialı olmak zorunda. Fenerbahçe karşısında sürpriz yapabiliriz. Belli olmaz. İstanbulspor'un bir oyun planı var, bir de her rakibe göre hazırlanıp oynadığı var. Fenerbahçe karşısında kendi oyun planımızı uygulayacağız." diye konuştu.Genç teknik adam, İstanbulspor'da 3. sezonunu geçirdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İlk 2 sezonda takımın şampiyonluk hedefi olduğu için ilk turlarda kupayı ciddiye almayıp elenmiştik. İstanbulspor'da birçok şey başardık. İlk sezon 71, ikinci sezon 68 puanla şampiyon olduk. Çok yetenekli genç oyuncuları kadromuzda bulundurduk ve bir ümit, bir de A milli futbolcu çıkardık. Başarılı olmadığımız sadece kupa kalmıştı. Kupada birkaç tur atlamayı düşünmüştüm ve buralara kadar geldik. Tabii iki kulvarda gitmenin beni zorlayan yanları var. Kadro derinliğimiz yok. 4-5 günde bir maç bu kategorideki futbolcular için zor oluyor."