Ozan Tufan örnek olsun

Fenerbahçe'de Osmanlı maçı sonrası ilk 11'e giremeyen Ozan'ın günden güne takımdan uzaklaşması sonrası teknik direktör Aykut Kocaman onu Antalya kampı kadrosuna da almadı. Ozan üzerinden takıma giden mesaj, "Çalışan oynar, çalışmayan aramızda olmaz" oldu. Sakatlıktan dönmesine karşın Valbuena'yı 11'e almayan Kocaman, performansı yükselen Aatif'la yoluna devam etti. Valbuena'nın performansı yükselince, Aatif'ı yine 11'de tuttu ve Fransız isme de ileri uçta yer açarak ödüllendirdi. Konya maçında cezalılar nedeniyle Souza stopere çekilirken yerine orta alanda Ozan'ın görev yapması bekleniyordu. Ancak Kocaman idman performansından memnun olmadığı Ozan yerine maça Oğuz Kağan'la başladı. 45 dakika sonrasında yerine Soldado girdi. Kocaman bu mesajla, futbolcuların kendisine ve forma adaletine olan inancını da artırdı.

KAMPTA İLK DERS DOĞRU POZİSYON

F.bahçe Teknik Heyeti, Antalya kampı için ders programını hazırladı. Antalya kampı, antrenman ağırlıklı olacağı için sadece bir hazırlık maçı yapılacak. İdmanların ana teması, saha yerleşimi ve pozisyon alma konuları olacak. Aykut Kocaman oyuncuların bu iki konudaki planları tamamen ezberlemesini isteyecek.

PERSİE'NİN BABASINDAN AL HABERİ!

F.Bahçe ile Robin van Persie'nin yolları ayrılıyor. Daha önce oğlunun Feyenoord'a transferi için olumlu konuşan baba Bob van Persie, "Artık daha yakınımda olacak. Ailemiz yine bir arada olacak" sözleriyle devre arası transferinin sinyalini verdi.