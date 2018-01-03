İyi ki verdiğim sözü tutmuşum

"Çok mutluyum... Ne kadar doğru bir karar verdiğimi hemen anladım."
Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden, ligde de üst üste üçüncü şampiyonluğu hedefleyen Beşiktaş
, stoper bölgesi için uzun süredir görüşmeler yürüttüğü Domagoj Vida
'yı sonunda İstanbul'a getirdi. Beşiktaş taraftarlarının yoğun ilgi gösterdiği ve resim çektirmek için sıraya girdiği Hırvat stoper, 10 polis eşliğinde güçlükle havalimanından ayrılırken, SABAH
'a özel açıklamalar yaptı. İşte Vida'nın Beşiktaş'a dair ilk sözleri ve izlenimleri:
"AİLEMDEN BÖYLE GÖRDÜM"
"Çok
mutluyum... İstanbul'u ve Beşiktaş taraftarlarını biliyordum... Karşılama töreni, ne kadar doğru bir karar verdiğimi bir kez daha kanıtladı. İstanbul'a adım attığım andan itibaren yaşadıklarım anlatılanların az kaldığını gösterdi.
Beni Beşiktaş'la birlikte isteyen başka birçok kulüp vardı ama ben Beşiktaş'a söz vermiştim. İyi ki Beşiktaş'a verdiğim sözü tutmuşum çünkü ben ailemden böyle gördüm.
Yeni bir maceraya başlıyorum. Şampiyonlar Ligi'nde daha ileri gitmek ve üst üste üçüncü lig şampiyonluğu için savaşmaya hazırım.
Bana gösterilen ilgiyi karşılıksız bırakmak istemiyorum." Bu sezon Dinamo Kiev
'de 18 maçta görev yapan Vida 2 de gol kaydetmişti
İMZA TÖRENİ BUGÜN 11.30'DA
İlginç kürklü kıyafetiyle sosyal medyada gündem olan Hırvat oyuncu için bugün 11.30'da Vodafone Park'ta imza töreni
düzenlenecek. Vida'nın yıllık üç milyon Euro alması bekleniyor.
CÜSSESİNE GÖRE HIZLI
Beşiktaş'ın yeni transferi Domagoj Vida'yı değerli kılan en önemli özellik, gösterişli fiziğine karşın çabuk bir oyuncu olması… Hızlı bir savunmacı olan Vida, zaman zaman bireysel hatalar yapmaya meyilli olsa da tecrübeli Pepe'yi hem hava hakimiyetiyle tamamlama hem de hızıyla açıklarını kapatmaya yardımcı olacak bir profilde. En önemli eksiği sol ayağını kullanamaması gibi görünen Vida, bu alanda artısı olan ve formuyla parmak ısırtan Tosic'i kesmek için mücadele verecek.
24 NUMARAYI GİYECEK
Hırvatistan'ın da önemli isimleri arasında yer alan 28 yaşındaki stoper Domagoj Vida, Beşiktaş'ta 24 numaralı forma ile mücadele edecek
MURAT ÖZBOSTAN DİYOR Kİ
Vida eğer birçok teklifi reddedip Beşiktaş'ı tercih ediyorsa, yıllık ücreti de 3.5 milyon Euro'yu buluyorsa kulübede oturmaz. Lens, Negredo ve Medel gibi sıkıntı çıkartır. Tosic formda.. Şenol Güneş
'in de bir adaleti var. Ben şu açıdan bakıyorum: Şenol hocanın kadro zenginliği daha da arttı.. Artık istediği gibi rotasyon yapar!. Son sözüm ise formayı Pepe ve Vida alır!