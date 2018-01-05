Arda Turan ve Başakşehir transferinde sıcak gelişme! İşte yapılan teklif!

Arda Turan'ın Başakşehir'e transferinde sıcak gelişme! Barcelona'nın İspanya Kral Kupası'nda oynadığı Celta Vigo maçı kadrosuna da alınmayan Arda Turan yeni takımına doğru ilerliyor... Forvet hattını Denis Suarez, Jose Arnaiz ve Aleix Vidal'den oluştururken Arda Turan'ı düşünmeyen Valverde'nin, milli yıldızı takıma istemediği ve böylece adeta kesinlik kazanmış oldu.

BİRKAÇ GÜN İÇİNDE İMZA GELEBİLİR

Bu gelişmelerin ışığında Arda Turan da transfer tekliflerine yoğunlaşmaya başladı. Gelen bilgilere göre Barcelona'dan ayrılmaya hazırlanan Arda Turan, Türkiye'ye dönmeye hazırlanıyor... Beşiktaş ve Galatasaray'ın ilgisine karşın anlaşma sağlayamayan Arda'nın Başakşehir'e ise 'evet' dediği belirtiliyor. Göksel Gümüşdağ'ın iki kişilik yönetici ekibi ile gizli yürüttüğü transfer hareketında sona gelindiği ortaya çıktı. Barcelona da ikna edilirse birkaç gün içerisinde Arda, Başakşehir'in yeni yıldızı olacak.

6 AY İÇİN 2,5 MİLYON EURO

Yapılan teklife göre Arda Turan önce sezon sonuna kadar kiralanacak ardından 1 yıl daha kiralama hakkı elde edilecek. Kiralama ücretinde anlaşma sağlandığı anda imzalar atılacak. İddialar, Başakşehir'in 6 ay için Arda Turan'a 2,5 milyon Euro teklif ettiği yönünde. 30 yaşındaki yıldız Barcelona'dan senelik 7 milyon Euro kazanıyor...