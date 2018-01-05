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ve inde sıcak gelişme! İşte yapılan teklif!

ve inde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Başakşehir'in Arda Turan'a yaptığı teklifin detayları ortaya çıktı. Şimdi top kulüplerde. Anlaşma sağlanırsa birkaç gün için Arda Turan'ın Başakşehirli olması bekleniyor.

Giriş Tarihi: 5.1.2018 12:08 Güncelleme Tarihi: 5.1.2018 13:59
Arda Turan ve Başakşehir transferinde sıcak gelişme! İşte yapılan teklif!

Arda Turan'ın Başakşehir'e inde sıcak gelişme! 'nın 'nda oynadığı Celta Vigo maçı kadrosuna da alınmayan yeni takımına doğru ilerliyor... Forvet hattını Denis Suarez, Jose Arnaiz ve Aleix Vidal'den oluştururken Arda Turan'ı düşünmeyen Valverde'nin, milli yıldızı takıma istemediği ve böylece adeta kesinlik kazanmış oldu.

BİRKAÇ GÜN İÇİNDE İMZA GELEBİLİR

Bu gelişmelerin ışığında Arda Turan da transfer tekliflerine yoğunlaşmaya başladı. Gelen bilgilere göre Barcelona'dan ayrılmaya hazırlanan Arda Turan, 'ye dönmeye hazırlanıyor... ve 'ın ilgisine karşın anlaşma sağlayamayan Arda'nın 'e ise 'evet' dediği belirtiliyor. 'ın iki kişilik yönetici ekibi ile gizli yürüttüğü transfer hareketında sona gelindiği ortaya çıktı. Barcelona da ikna edilirse birkaç gün içerisinde Arda, Başakşehir'in yeni yıldızı olacak.

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6 AY İÇİN 2,5 MİLYON EURO

Yapılan teklife göre Arda Turan önce sezon sonuna kadar kiralanacak ardından 1 yıl daha kiralama hakkı elde edilecek. Kiralama ücretinde anlaşma sağlandığı anda imzalar atılacak. İddialar, Başakşehir'in 6 ay için Arda Turan'a 2,5 milyon Euro teklif ettiği yönünde. 30 yaşındaki yıldız Barcelona'dan senelik 7 milyon Euro kazanıyor...

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Arda Turan ve Başakşehir transferinde sıcak gelişme! İşte yapılan teklif!
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