Beşiktaş'a müthiş gelir!

Cenk Tosun'un transferi konusunda Premier Lig ekibi Everton'la anlaşmaya varan Beşiktaş, kasasını da dolduracak. İngiliz kulübüyle bonuslar dahil 28 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya varan Beşiktaş, bu satışla birlikte Türkiye'deki transfer rekoruna da imzasını atmış oldu. Fikret Orman'ın göreve gelmesiyle birlikte ilk 3 yıl cefa çeken siyah-beyazlılar, sonraki 3 yılda ise adeta sefa sürdü. Demba Ba'yla başlayan yıldız transferleri, Pepe, Negredo, Vida gibi isimlerle sürerken, Beşiktaş bu periyotta oyuncu satışından da tarihinin en önemli gelirlerinden birisini elde etti. Beşiktaş'ın son 3 yılda oyuncu satışından ve kiralamasından kazandığı para tam 79 milyon 860 bin Euro oldu.