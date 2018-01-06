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'a müthiş gelir!

Cenk Tosun'un Everton'a transfer olmasıyla kasasına 28 milyon Euro koyacak olan 'ın, son 3 sezonda sattığı oyunculardan elde ettiği gelir dudak uçuklattı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 6.1.2018 10:34 Güncelleme Tarihi: 6.1.2018 10:55
Beşiktaş'a müthiş gelir!

Cenk Tosun'un transferi konusunda Premier Lig ekibi Everton'la anlaşmaya varan , kasasını da dolduracak. İngiliz kulübüyle bonuslar dahil 28 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya varan Beşiktaş, bu satışla birlikte Türkiye'deki transfer rekoruna da imzasını atmış oldu. Fikret Orman'ın göreve gelmesiyle birlikte ilk 3 yıl cefa çeken siyah-beyazlılar, sonraki 3 yılda ise adeta sefa sürdü. Demba Ba'yla başlayan yıldız transferleri, Pepe, Negredo, Vida gibi isimlerle sürerken, Beşiktaş bu periyotta oyuncu satışından da tarihinin en önemli gelirlerinden birisini elde etti. Beşiktaş'ın son 3 yılda oyuncu satışından ve kiralamasından kazandığı para tam 79 milyon 860 bin Euro oldu.

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Beşiktaş'a müthiş gelir!
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