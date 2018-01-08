...Ve yılın transferinde son aşama: Arda Turan-Başakşehir!

Yılın transferinde artık sona gelindi... Arda Turan adım adım Başakşehir'in yolunu tutuyor...

Medipol Başakşehir'de Başkan Göksel Gümüşdağ ve 2 yönetici, Arda Turan transferini bitirmek için az önce Barcelona'ya indi.

Anlaşmanın sağlanmasının ardından akşama doğru Arda ile birlikte özel uçakla Türkiye'ye dönecekler!

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Abdullah Avcı: "Arda Turan ile benim, Galatasaray altyapısından beri ilişkimiz var. Ailenin büyük oğlu gibidir. Buranın kapısının ona açık olduğunu biliyor. Bir karar aşamasında. Durumu değerlendirip, ona göre karar vereceğiz" pic.twitter.com/UZ8FvXRupI