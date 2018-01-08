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...Ve yılın inde son aşama: -!

ve inde son dakika gelişmesi! Başakşehirli yöneticiler Arda Turan'ı transfer etmek için 'ya gittiler.

Giriş Tarihi: 8.1.2018 11:53 Güncelleme Tarihi: 8.1.2018 12:07
...Ve yılın transferinde son aşama: Arda Turan-Başakşehir!

Yılın inde artık sona gelindi... adım adım 'in yolunu tutuyor...

Medipol Başakşehir'de Başkan ve 2 yönetici, Arda Turan transferini bitirmek için az önce 'ya indi.

Anlaşmanın sağlanmasının ardından akşama doğru Arda ile birlikte özel uçakla 'ye dönecekler!

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...Ve yılın transferinde son aşama: Arda Turan-Başakşehir!
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