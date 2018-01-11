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ekibiyle anlaştı

golcü arayışlarında ile sezon sonuna kadar kiralık olmak üzere prensip anlaşmasına vardı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 10.1.2018 21:01 Güncelleme Tarihi: 11.1.2018 01:33
Moussa Sow Süper Lig ekibiyle anlaştı

, uzun süredir görüşmelerini sürdürdüğü transferinde mutlu sona yaklaştı. Yeşil-beyazlı yönetim, golcü arayışlarında Senegalli yıldızı listesinin başına alırken, oyuncu ve kulübü Al-Ahli Dubai ile prensip anlaşmasına vardı. Buna göre sezon sonuna kadar Sow'u kiralayacak olan Bursaspor, kiralama bedeli olarak ise 750 bin Euro ödeyecek. Sow'un önümüzdeki hafta Salı günü Bursa'ya gelmesi beklenirken, resmi imzalarında atılacağı öğrenildi.

Daha önce 'de Fenerbahçe forması giyen Moussa Sow, sarı lacivertli ekip ile 185 maça çıkarken 75 gol kaydetti ve 32 asist gerçekleştirdi. Bu sezon ise Al-Ahli Dubai'de 8 maça çıkan Sow, yalnızca 1 kez gol sevinci yaşadı.

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Moussa Sow Süper Lig ekibiyle anlaştı
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