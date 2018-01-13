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Gameiro rüyası

Siyah-beyazlı yöneticiler, ’nın geri dönüşü sonrası Atletico’da gözden çıkarılan Fransız golcü için önümüzdeki hafta Madrid’e gidecek

FATİH DOĞAN
FATİH DOĞAN Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 13.1.2018
Gameiro rüyası
22 yaşındaki Cyle Larin'in yanı sıra tecrübeli bir forveti kadrosuna katmanın hesaplarını yapan Beşiktaş, Haziran 2016'da Sevilla'dan 30 milyon Euro bonservis bedeliyle 'e transfer olan Kevin Gameiro'yu gözüne kestirdi. Siyah-beyazlı yöneticilerin, önümüzdeki hafta 30 yaşındaki Fransız yıldız için İspanya'ya giderek Atletico Madrid'in yetkilileri ile masaya oturacağı öğrenildi. Gameiro, 'nın geri dönüşü sonrası Atletico'da dördüncü forvet konumuna düştü. 4-4-2 dizilişiyle sahaya çıkan Madrid ekibinde Diego Costa ve Antoine Griezmann'ın yeri garanti. Teknik direktör Diego Simeone, bu iki ismin alternatifi olarak ise Fernando Torres'i düşünüyor. Beşiktaş, İspanyol ekibinde forma şansı iyice azalan Gameiro'yu kiralama formülüyle transfer etmenin hesaplarını yapıyor.

İsteyeni çok
Atletico Madrid'in sezon sonunda gönderme planları yaptığı Gameiro ile çok sayıda La Liga ekibinin ilgilendiği öğrenildi.

Oyun Stili
Kısa pas vermeyi sever. Adam geçmeyi sever. Pas yüzdesi düşük. Hava toplarında etkisiz. Bitiriciliği yüksek.

Centilmen Kartal kazandı: 3-2
Hazırlık maçında Arnavutluk ekibi Skenderbeu'yu 3-2 mağlup eden Beşiktaş, Antalya kampını tamamladı. Kartal, Mustafa Pektemek'in dublesi ve Alvaro Negredo'nun golüyle sonuca gitti. Beşiktaş'ın ilk golü öncesi, Skenderbeu oyuncusu Jashanica sakatlık geçirdi. Hakem, futbolcunun tedavisi sürerken oyunu başlattı ve Kartal ağları sarstı. Bunun üzerine Beşiktaşlı, oyuncular kaleyi boşaltarak, rakibin beraberliği yakalamasına izin verdi. Tribünler, bu jesti ayakta alkışladı.
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Gameiro rüyası
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