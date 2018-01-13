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Srnic yakın takipte

Teknik direktör , Kızılyıldız’ın kanat oyuncusu ’i istedi. Ancak, aynı takımdan ettiği İbanez’den beklediğini bulamayan yönetim kararsızlık yaşıyor

YUNUS EMRE SEL Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 13.1.2018
Srnic yakın takipte
çalışmalarının devam ettiği 'da teknik direktör 'dan yönetime sürpriz bir isim geldi: Slavoljub Srnic. Skoru değiştirebilen bir kanat oyuncusu isteyen tecrübeli teknik adamın, daha önce birçok kez izlettiği Kızılyıldız forması giyen Srnic için yönetime olumlu rapor verdiği belirtildi. Ancak yönetimin bu konuda ilginç bir çekincesi var. Kızılyıldız'dan geçen sezon transfer edilen sol bek Luiz Ibanez'in yaşattığı hayal kırıklığı nedeniyle Srnic ismine sıcak bakılmıyor. Orta sahanın sağında ve solunda görev yapabilen Srnic'in kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonu bitiyor.

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Yardımcı antrenör Bülent Albayrak ise transfer çalışmaları için İstanbul'a, başkan Muharrem Usta'nın yanına gitti. Albayrak burada Usta ile transferdeki gelişmeleri değerlendirecek ve Rıza Çalımbay'a bildirecek.

OYUN STİLİ
Kontratak futboluna yatkın. İki ayağını da etkili kullanıyor. Bitiricilik özelliği kuvvetli. Kilit pas sayısı fazla. Hava toplarında etkisiz.
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Srnic yakın takipte
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