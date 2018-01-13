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, 'ye teklif yaptı

İspanya'nın takımında forma giyen forvet oyuncusu 'ye teklif yaptı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 13.1.2018 11:42 Güncelleme Tarihi: 13.1.2018 11:45
Trabzonspor, Loic Remy'ye teklif yaptı

Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın isteği doğrultusunda politikası izleyen Trabzonspor, İspanya'nın Las Palmas takımında forma giyen Fransız oyuncu Loic Remy'ye transfer teklifinde bulundu.

Bordo-mavili kulübün, oyuncuya yıllık 1 milyon 500 bin Euro transfer teklifinde bulundu. Yapılan teklifin yanında bonuslar sunan Karadeniz ekibi, Şampiyonlar Ligine kalınması, maçlarında elde edilecek galibiyetlere, atacağı ve attıracağı gollere ekstra prim önerdi. Karadeniz ekibi sunduğu teklif karşısında beklemeye başladı.

forması altında bu sezon 5 gol atan oyuncu üçüncü bölgenin merkeziyle sağında ve solunda görev yapıyor.

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Trabzonspor, Loic Remy'ye teklif yaptı
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