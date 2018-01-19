Fernandao krizi fırsata çevirdi

Fenerbahçe'de yarın oynanacak Göztepe maçı öncesinde sağ kanat ve forvet için soru işareti var. İşte sarılacivertli takımda son durum:

¦ SOLDADO: Antalya kampında tüm antrenmanlarda yer aldı ama taktik anlamda teknik heyetin beklentilerini karşılayabilmiş değil. Önde baskı ve hava toplarında etkisiz. Rakip savunmayı zorlayacak araya koşuları da yapamıyor.

¦ VALBUENA: Takım ve teknik heyetle olan iletişim problemini Antalya kampında çözdü. Fakat Kukesi maçında yine topu ayağında çok fazla tutması ve takım oyunundan uzaklaşması hanesine eksi puan yazdırdı.

¦ FERNANDAO: Janssen'in boşluğundan doğan fırsatı iyi değerlendirmiş görünüyor. Hava toplarındaki etkinliği, onu Soldado'nun önüne geçirmiş durumda. Gönderileceği konuşulurken, takımda kalması, performansını artırdı.

¦ DİRAR: Teknik heyetin vazgeçemediği isimlerden biri... Ancak Antalya kampında çok idman kaçırdı. Oynama ihtimali yüzde 50...

¦ ALPER: Fernandao ile birlikte teknik heyetten geçer not alan bir başka isim... Ön alanda baskı konusunda takımın en iyilerinden. Dirar oynamazsa, Göztepe maçında sağ kanat için bir numaralı aday.

¦ AATİF: Sezon başı hücum hattının en zayıf halkasıydı. Şimdi Giuliano ile birlikte en güçlü isim konumunda.

REVİRBAHÇE

Sıkça sakatlıklarla sarsılan Fenerbahçe'de en son Yiğithan'ın 3 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Bu sezon 15 farklı oyuncu, 24 kez sakatlandı. Sarı-lacivertli takımda en fazla sakatlık yaşayan isim Mehmet Ekici oldu. Ekici, bu sezon sadece 5 maç forma giyerken, 246 dakika sahada kaldı.

YİNE 4-6-0

?F.Bahç e ilk yarıda 2-2 berabere kaldığı Göztepe karşısına Dirar'ın hazır olması halinde 4-6-0 sistemiyle çıkacak. Teknik heyet bu durumda ileri uçta Alper ve Giuliano ikilisine görev verecek. Kanatlar ise Aatif- Dirar'dan oluşacak.

KOÇ'TAN ALEX'Lİ TANITIM

?Fenerbahçe Başkan Adayı Ali Koç, Kalamış'ta taraftarlar ve üyelerle bir araya geldi ve projelerini anlattı. Koç'un "Vefa için" için sloganıyla hazırladığı tanıtım videosunda Alex de Souza'nın gözü yaşlı fotoğrafları ekrana getirildi. Koç şunları söyledi: "Seçimden çekileceğim iddialarına cevap veriyorum: Hayatta olduğum, sağlık sorunu yaşamadığım sürece Fenerbahçe Başkanlığı için geri adım atmayacağım. Finansal borç sarmalının Fenerbahçe'yi içine düşürdüğü sürdürülemez durumdan dolayı elimi taşın altına koymak için yargıtay kararını beklemedim. Fenerbahçe'de yapmak istediğimiz ilk işlerden biri amatör şubelerimize Fenerbahçe Ampute Futbol Takımı'nı eklemektir. Seçildiğimiz takdirde camianın tüm yayın organları her türlü görüşe açık olacak. Bu imza kampanyasına çok önem veriyorum. Aday olmak için 200 imza yetiyor."