Alanyaspor Başkanı'ndan Vagner Love açıklaması!

İşte Çavuşoğlu'nun açıklamaları;



"Vagner Love için şuanda görüşmeler devam ediyor, net olan bir şey yok. Ortada resmi ve net olan bir şey yok. Onun dışında Benfica'dan yaptımız transferin az önce imza törenini yaptık. Şuan da paylaşacağım net bir şey yok. Bir gelişme olursa sizlerle paylaşacağız. Sürekli her yere Vagner Love haberleri düşüyor. Söylentilerden yorulduk. Yarın netleşir. Takas olayını şuanda konuşmadık, yazılan rakamlar doğru değil. Şu anda Beşiktaş'ta Pektemek bildiğim kadarıyla takımda kalacak. Onun dışında futbolcu konuşmadık." dedi.

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