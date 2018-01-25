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Başkanı'ndan açıklaması!

Kulübü Başkanı Hasan , akşam saatlerinde katıldığı bir televizyon programında transferi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 25.1.2018 20:02 Güncelleme Tarihi: 25.1.2018 20:20
Alanyaspor Başkanı'ndan Vagner Love açıklaması!

İşte Çavuşoğlu'nun açıklamaları;

" için şuanda görüşmeler devam ediyor, net olan bir şey yok. Ortada resmi ve net olan bir şey yok. Onun dışında 'dan yaptımız transferin az önce imza törenini yaptık. Şuan da paylaşacağım net bir şey yok. Bir gelişme olursa sizlerle paylaşacağız. Sürekli her yere Vagner Love haberleri düşüyor. Söylentilerden yorulduk. Yarın netleşir. Takas olayını şuanda konuşmadık, yazılan rakamlar doğru değil. Şu anda 'ta Pektemek bildiğim kadarıyla takımda kalacak. Onun dışında futbolcu konuşmadık." dedi.

Vagner Love, Beşiktaş'ta!

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Alanyaspor Başkanı'ndan Vagner Love açıklaması!
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