Bize yakışanı yapacağız “Üst sıralar için koyduğumuz hedefe yaklaşmak adına bu maçı aml alıyız. Soğukkanlılıkla bekleyeceğiz. Taraftarımız gereken desteği zaten verecek. Bütün takım bunun bilincinde.”

Trabzonspor için F.Bahçe maçı çok çok önemli ama hele hele kendi sahamızda oynayacağımız maçlar çok önemli. Bizim bu maçı iyi bitirmemiz gerekiyor ki üst sıralar için koyduğumuz hedefe bir adım daha yaklaşalım" dedi.



GERGİNLİK YARATANLAR VAR

Çalımbay şöyle devam etti: "Bu maçı gergin hale getirenler var. Tabii ki bu bir derbi ve çok iyi bitirmemiz gerekiyor. Ama bunu tek bir maç gibi görmek bence yanlış. Ligde geleceğimiz yer, alacağımız galibiyetler çok önemli. Nasıl Galatasaray'ı yenip, çıkış yakaladıysak, yine aynısını yapacağız. Soğukkanlılıkla bekleyeceğiz. Taraftarımız gereken desteği zaten verecek. Bütün takım bunun bilincinde. Maçı bize yakışır şekilde bitireceğiz."



LİGE KÖTÜ BAŞLAMADIK



Herkesin görüşüne saygımız sonsuz. Eleştirebilir, söylenebilir. Biz oyuncu değişikliklerinden çok memnunuz. Tabii ki bazı arkadaşlarımız ve yorumcu arkadaşlar beğenmeyebilir. Onlarla bakış açımız farklı.

Oyuncu değiştirirken tek başıma kolay kolay karar vermem. Tribünde izleyen ve yanımda olan arkadaşlarım var. Ortak karar verip yaparız. Biz oyunu izleyerek değişiklik yaparız. Ben yaptığımız değişikliğin hepsinin doğru olduğuna inanıyorum.



ELEŞTİRİ SEVİLİYOR

Benim Trabzon'da gördüğüm şey; arkadaşlar eleştirmeyi çok seviyor. Kötüyken, daha kötü olmayı çok seviyor. Böyle şeylerden mutlu mu oluyorlar bilmiyorum! Arkadaşlar bu takıma destek vermek gerekiyor. Bulunduğu yer kötü değil. Bizim ilk başladığımız yerde kötüydü. .. GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN BUGÜN NELER OLDU Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, basın toplantısında Fenerbahçe maçıyla ilgili görüşlerini açıkladı. Çalımbay, "" dedi.Çalımbay şöyle devam etti:Bu maçı gergin hale getirenler var. Tabii ki bu bir derbi ve çok iyi bitirmemiz gerekiyor. Ama bunu tek bir maç gibi görmek bence yanlış. Ligde geleceğimiz yer, alacağımız galibiyetler çok önemli.Soğukkanlılıkla bekleyeceğiz. Taraftarımız gereken desteği zaten verecek. Atiker Konyaspor karşısında aldığımız bir puan bana göre iyi. 1 puanla iki takımı sıralamada geride bıraktık. Bizim hedefimiz belli ve şu an 5.'yiz. O yüzden kötü başlangıç eleştirilerini kabul etmiyorum.Herkesin görüşüne saygımız sonsuz. Eleştirebilir, söylenebilir. Biz oyuncu değişikliklerinden çok memnunuz. Tabii ki bazı arkadaşlarımız ve yorumcu arkadaşlar beğenmeyebilir. Onlarla bakış açımız farklı.Oyuncu değiştirirken tek başıma kolay kolay karar vermem. Tribünde izleyen ve yanımda olan arkadaşlarım var. Ortak karar verip yaparız. Biz oyunu izleyerek değişiklik yaparız. Ben yaptığımız değişikliğin hepsinin doğru olduğuna inanıyorum.Benim Trabzon'da gördüğüm şey; arkadaşlar eleştirmeyi çok seviyor. Kötüyken, daha kötü olmayı çok seviyor. Böyle şeylerden mutlu mu oluyorlar bilmiyorum! Arkadaşlar bu takıma destek vermek gerekiyor. Bulunduğu yer kötü değil. Bizim ilk başladığımız yerde kötüydü. ..