Vagner Love, 2,5 yıllığına Beşiktaş'ta!

Beşiktaş, Cenk Tosun'un Everton'a satılmasının ardından forvet sorununu Vagner Love ile çözdü. Kartal, Alanyaspor'un başarılı golcüsü ve geçmiş dönemde de birçok kulübün radarında olan Vagner Love ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı. Alınan bilgilere göre Alanyaspor'a 3 milyon Euro bonservis bedeli ödenecek.

Vagner Love için Aytemiz Alanyaspor ile tüm şartlarda anlaşma sağlayan Siyah Beyazlılar, kısa süre içinde KAP'a bildirim yapacak.

KADRODA YER AÇMAK İÇİN ALTERNATİF HAMLELER

Vagner Love ve Cyle Larin'in resmi olarak açıklanmasının ardından kadrosunda 17 yabancı olacak olan Beşiktaş'ta Aras Özbiliz ve Denys Boyko son güne kadar kiralık veya bonservisi ile takımdan ayrılmazlar ise lisansları askıya alınacak iki isim olacak. Ayrıca kadroda yer açmak için Matej Mitrovic de sezon sonuna kadar kiralanacak. Mitrovic'in Belçika ekibi Club Brugge ile anlaşma aşamasında olduğu gelen bilgiler arasında.

Beşiktaş'ın kadroda yer açmak için yapacağı bir diğer hamle ise Cyle Larin'i takıma katmadan başka bir takıma kiralamak olacak.