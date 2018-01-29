Forvet değil stoper lazım

Aykut Kocaman, galibiyeti kaçırmalarının başlıca nedeninin hakem Ali Palabıyık olduğunu söyledi. Kocaman, "Pereira hemen hemen her maç aynı şeyleri yapıyor. Hadi bu bizi ilgilendirmiyor, söylemeyelim ama bu karşılaşmada Kucka ile birlikte kırmızı kart görmeliydi. Bunlar verilse ilk yarıda maç bitecekti" dedi. Hakemin, ikinci yarıda da tribünlerden etkilendiğini vurgulayan Kocaman, maç hakkında ise "Rakip golü bulana kadarki bölüm planladığımız gibi gitti. 2-3 farklı öne geçme imkanı yakaladık, çok doğru oynadık. Galibiyete çok yakın olduğumuz bir oyunu, beraberlikle bitirmek zorunda kaldık. Son derece üzgünüm" değerlendirmesini yaptı. Kocaman, transfer sorularına da şu yorumu yaptı: "Forvet sıkıntımız yok. Üç tane stoperimiz var. İkisi sakat. Herkes 10 numara ve forvet üzerinden konuşuyor. Takımların çok gol atacağı düşünülüyor. Böyle olmuyor. Stopere katkı yapmamız gerekiyor"

TEKMELER KASITLI

Fenerbahçeli Alper Potuk, kazanamadıkları için üzgün olduklarını belirtirken, rakibin sert futbolunu eleştirdi. Potuk, "Benim de anlamadığım bir şekilde, her topu aldığımda arkadan tekme yedim. Bunu kabul etmek mümkün değil. Topla alakası olmadan arkadan basmalar kabul edilemez. Rakibin sağ beki, her topu ayağıma aldığım pozisyonda arkadan kasıtlı müdahalede bulundu" dedi.

HASAN ALİ VE VALBUENA TEPKİSİ

Aykut Kocaman'ın Hasan Ali'yi orta sahada oynatması ve Valbuena'yı yedek bırakması taraftarın tepkisini çekti. Kocaman ise "Oyuncularımızı verim alabileceğimiz zamanlarda oynatmak çabamız. Maçtaki gidişatla ilgili benim açımdan problem yok, oyuncuların da olmaması gerekiyor" dedi.

TRABZONLULARI ÇILDIRTAN AN!

Tekmelerden şikayetçi olan sadece Alper değildi. Bordo-mavili tribünler, Abdülkadir'e yaptığı bu sert hareket sonrası Fenerbahçeli Fernandao'yu uzun süre ıslıkladı.

ALKIŞLAR VOLKAN'A

Fenerbahçe'nin kaptanı Volkan Demirel'den karşılaşma öncesi alkışlanacak bir hareket geldi. Sarı-lacivertli takımın tecrübeli kalecisi, seremoni sırasında önündeki minik Trabzonsporluyu yağmurdan etkilenmemesi için kucağına alıp, yağmurluğunu üstüne geçirdi.

FENERLİLERİ ÇILDIRTAN AN!

Kucka'nın arkadan Alper Potuk'un bacağına bastığı an.