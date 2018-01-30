Sihirli değnek

Fenerbahçe
taraftarının sahada görmek istediği, teknik direktör Aykut Kocaman'ın yanında oturtmayı tercih ettiği
Valbuena son dönemin
en çok tartışılan ismi... Süper Lig
'in 11. haftasındaki Osmanlıspor maçından sonra oynanan 7 maçın 6'sında yedek soyunan
Fransız yıldız, bu maçların
4'ünde oyuna girdikten sonra sihirli bir değnek
dokunuşu gibi takımın gidişatını değiştirdi. Sarılacivertliler; Trabzonspor, Göztepe, Karabük ve Kasımpaşa
maçlarında Valbuena'nın oyuna girmesinin
ardından rakip fileleri havalandırma
başarısı gösterdi. Fransız oyuncu,
bu maçlarda 122 dakika süre almasına rağmen 2 gol, 2 asistle
aldığı kısa
sürede takımına katkı sağladı ve her 30 dakikada bir skoru değiştirmeyi başardı. FENERBAHÇE 20 DEĞERİN 15'İNDE YÜKSELİŞ GÖSTERDİ
Valbuena'nın
oyuna girdiği dakikalardan sonra Fenerbahçe'nin hücumda kritik olan 20 ölçümünün 15'i yükseliş gösterdi. Matchstudy ölçümlerine göre; Kasımpaşa
maçında tecrübeli orta saha ile daha fazla ceza alanına top gönderen ve şut atan takım; Karabük
, Göztepe
ve Trabzonspor
maçlarında ise değerlerini neredeyse katladı. Kanarya, Fransız yıldızla daha fazla topa sahip oldu, daha fazla hücumda topla oynadı, ceza alanına daha fazla top gönderdi ve şut attı.