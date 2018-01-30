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Sihirli değnek

Valbuena, kulübeden geldiği son 5 maçın 4’ünde 2 gol, 2 asistle ’ye 3 puan kazandırdı

TANER KARAMAN Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 30.1.2018
Sihirli değnek
taraftarının sahada görmek istediği, teknik direktör Aykut Kocaman'ın yanında oturtmayı tercih ettiği Valbuena son dönemin en çok tartışılan ismi... 'in 11. haftasındaki Osmanlıspor maçından sonra oynanan 7 maçın 6'sında yedek soyunan Fransız yıldız, bu maçların 4'ünde oyuna girdikten sonra sihirli bir değnek dokunuşu gibi takımın gidişatını değiştirdi. Sarılacivertliler; Trabzonspor, Göztepe, Karabük ve Kasımpaşa maçlarında Valbuena'nın oyuna girmesinin ardından rakip fileleri havalandırma başarısı gösterdi. Fransız oyuncu, bu maçlarda 122 dakika süre almasına rağmen 2 gol, 2 asistle aldığı kısa sürede takımına katkı sağladı ve her 30 dakikada bir skoru değiştirmeyi başardı.

FENERBAHÇE 20 DEĞERİN 15'İNDE YÜKSELİŞ GÖSTERDİ
Valbuena'nın oyuna girdiği dakikalardan sonra Fenerbahçe'nin hücumda kritik olan 20 ölçümünün 15'i yükseliş gösterdi. Matchstudy ölçümlerine göre; maçında tecrübeli orta saha ile daha fazla ceza alanına top gönderen ve şut atan takım; , ve maçlarında ise değerlerini neredeyse katladı. Kanarya, Fransız yıldızla daha fazla topa sahip oldu, daha fazla hücumda topla oynadı, ceza alanına daha fazla top gönderdi ve şut attı.

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