6 gollü Göztepe - Osmanlıspor maçı nefes kesti!

Süper Lig'de son 4 maçını kazanamayan Göztepe, nefesleri kesen maçta Osmanlıspor ile evinde 3-3 berabere kaldı. İlk 45 dakikada Demba Ba ve Gouffran'ın golleriyle 2-0 öne geçen ev sahibi ekip, 43'te Özer'e engel olamadı. Maçın 59'uncu dakikasında Cikalleshi takımına beraberliği getirirken, 85'te sahne alan Castro tribünleri bir kez daha ayağa kaldırdı. Ancak Cikalleshi uzatma dakikalarında penaltıdan kaleci Beto'yu mağlup edince gol düellosunda kazanan çıkmadı. Göztepe'de 52'nci dakikada Kadu sakatlandı. Maç sonunda ise sarı-kırmızılı futbolseverler hakem Arda Kardeşler'e tepki gösterdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



7. dakika Özer Hurmacı'nın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top direğe çarparak oyun alanına geri döndü.



23. dakika ceza sahası dışı sağ çaprazından Goufran'ın pasıyla kale önünde topla buluşan Demba Ba, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0



33. dakika Demba Ba ceza sahası içerisinde çalımın ardından rakip kaleyi yokladı, Karcemarskas golü son anda önleyerek topu kornere çeldi.



35. dakika sağ kanattan Castro'nun içeri çevirdiği topa Gouffran'ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0



43. dakika Vrsajevic'in ceza sahası dışı sağ çaprazından yaptığı ortada ön direkte Kosanovic'in uzaklaştırmak istediği top Özer Hurmacı'nın önünde kaldı. Özer'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 2-1

MAÇTAN DAKİKALAR (2. YARI)

Müsabakanın 55. dakikasında hızlı gelişen Osmanlıspor atağında Umar'ın sağ kanattan yaptığı ortada Serdar'ın dokunamadığı top taca çıktı.

59. dakikada Osmanlıspor beraberliği yakaladı. Defansın arkasına atılan topla buluşan Umar, kaleci Beto'nun kalesinde terk ettiği pozisyonda meşin yuvarlağı Cikalleshi'ye aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlara gitti: 2-2

73. dakikada Selçuk Şahin'in ceza alanı dışından attığı vuruşta meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

77. dakikada sol çapraz pozisyonda kazanılan serbest vuruşu kullanan Demba Ba'nın şutunda top direğe çarpıp auta gitti.

84. dakikada Göztepe tekrar öne geçti. Gouffran'ın yaptığı vuruşta kaleciden dönen topu iyi takip eden Castro, ceza alanı içinde bekletmeden vurarak meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 3-2.

90+4. dakikada konuk ekip penaltı kazandı. Cikalleshi'nin Göztepe ceza sahası içinde yerde kalmasının ardından hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi. 90+5. dakikada atışı kullanan Cikalleshi tekrar beraberliği sağladı: 3-3.

Stat: Bornova

Hakemler: Arda Kardeşler, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Göztepe: Beto, Tanju Kayhan (Dk. 68) Sabri Sarıoğlu), Kosanovic, Kadu (Dk. 52 Wallace Reis), Traore, Halil Akbunar (Dk. 59 Ghilas), Selçuk Şahin, Rotman, Gouffran, Castro, Demba Ba

Osmanlıspor: Karcemarskas, Vrsajevic, Yalçın Ayhan, Numan Çürüksu, Pinto, Serdar Gürler, Lumanza, Ceyhun Gülselam (Dk. 46 Lawal), Umar, Özer Hurmacı (Dk. 77 Mehmet Güven), Mehmet Batdal (Dk. 52 Cikalleshi)

Goller: Dk. 23 Demba Ba, Dk. 35 Gouffran, Dk. 84 Castro (Göztepe), Dk. 43 Özer Hurmacı, Dk. 59 ve 90+5 (Penatıldan) Cikalleshi (Osmanlıspor)

Sarı kartlar: Dk. 30 Ceyhun Gülselam, Dk. 41 Vrsajevic, Dk. 69 Umar, Dk. 76 Özer Hurmacı (Osmanlıspor), Dk. 52 Kadu, Dk.75 Castro, Dk. 83 Beto, Dk. 89 Sabri Sarıoğlu (Göztepe)

TUNA: "KADU VE TANJU'NUN SAKATLANIP OYUNDAN ÇIKMASI OYUN PLANLARIMIZI OLUMSUZ ETKİLEDİ"



Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, Osmanlıspor beraberliğinin ardından üzgün olduklarını söyledi. Son dakikada yenilen golle 1 puana razı olduklarını belirten Tuna, "İlk yarıda 2-0 öne geçtik. Topla oynama oranı yüzde 60 ile bizim lehimizdeydi. Ancak ilk yarının sonlarından gol yememizin ardından sakin kalamadık. Maalesef penaltıyla maç berabere bitti" dedi.



İyi futbol oynadıklarını anlatan Tuna, "Biz iyi bir takımız. Osmanlıspor maçı üst sıralardaki pozisyonumuzu yükseltecektik. Elimizdeki maçı verdik. Ancak ilerisi için umutluyum. Kadu ve Tanju'nun sakatlanıp oyundan çıkması oyun planlarımızı olumsuz etkiledi. Tanju'nun durumu ciddi değil. Ancak Kadu'nun dizinden yaşadığı bir sakatlık var" ifadelerini kullandı. Taraftarın ve futbolcuların sert tepki gösterdiği hakem Arda Kardeşler'i eleştirmeyeceğini belirten Tuna, "Önemli olan bizim yaptıklarımız" diye konuştu.



BUZ: "OYUNCULARIM KARŞILAŞMADAN PUANLA AYRILMAYI ÇOK İSTEDİ"



Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Göztepe gibi zorlu bir deplasmandan puanla döndükleri için mutlu olduklarını söyledi. Maçta 2-0 geriye düştüklerini ancak pes etmediklerini anlatan Buz, "Oyuncularım karşılaşmadan puanla ayrılmayı çok istedi. Skor 2-2 olunca pozisyonlara girdik. Ardından 3-2 geriye düştük fakat yine inancımızı yitirmedik. 90+4'üncü dakikada penaltıyla puan aldık. Maçın hakemi Arda Kardeşler iyi bir yönetim gösterdi. Puan puan ilerleyip bulunduğumuz konumdan çıkacağız" dedi.

GÖZTEPE - OSMANLISPOR MAÇINDAN NOTLAR

Göztepe'nin devre arasında kadrosuna dahil ettiği dünyaca ünlü golcü Demba Ba, Sarı-kırmızılı taraftarın önünde ilk maçına çıktı. Geçen hafta deplasmanda oynanan Trazonspor karşılaşmasının ikinci yarısında forma giyen Senegalli oyuncu, Osmanlıspor sınavında ise on birde görevlendirildi. Göztepeli futbolseverler maç öncesi Demba Ba'ya sevgi gösterilerinde bulunurken, tecrübeli oyuncu da tribünlere alkışla karşılık verdi.



Maçın 23'üncü dakikasında ağları sarsan Demba Ba büyük bir sevinç yaşadı. Son olarak 30 Nisan 2017'de Beşiktaş formasıyla ağları sarsan Ba, yaklaşık 10 ay sonra gol atmayı başardı. Göztepe'nin ikinci golüne imza atan Gouffran da bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı.





Teknik Direktör Tamer Tuna, kart cezalısı Poko'nun yokluğunda Rotman'a şans verirken, geçen hafta 21 kişilik kafilede yer almayan Scarione ve Tayfur da yedek kulübesinde kendine yer buldu.



Sarı-kırmızılı taraftarlar maça yoğun ilgi gösterdi. Yaklaşık 8 bin Sarı-kırmızılı futbolsever tribünlerdeki yerini aldı. Müsabakayı A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve yardımcısı Tayfur Havutçu da izledi.

BETO CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Göztepe'nin başarılı file bekçisi Beto, Osmanlıspor karşılaşmasında gördüğü sarı kartla sarı-kırmızılıların önümüzdeki hafta deplasmanda Gençlerbirliği ile oynayacağı karşılaşmada ceza duruma düştü.



Göztepe, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Osmanlıspor ile 3-3 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar, önemli bir iki puanın yanında tecrübeli kaleci Beto'yu da kaybetti. Mücadelenin 83. dakikasında maçın hakemi Arda Kardeşler'e yaptığı yoğun itirazdan dolayı sarı kart gören deneyimli file bekçisi, İzmir ekibinin ligin 22. haftasında Ankara'da oynayacağı Gençlerbirliği mücadelesinde cezalı duruma düştü. Zorlu Başkent deplasmanında Portekizli kalecinin yerine kaleyi Günay Güvenç'in koruması bekleniyor.



Beto'nun yanı sıra ceza sınırında bulunan Andre Casto da gördüğü sarı karttan dolayı önümüzdeki hafta takımını yalnız bırakacak.