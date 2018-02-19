Fark suni seri gerçek

Süper Lig'de 15 Ekim'de Yeni Malatyaspor'u 3-1 yendiği maçın ardından teknik direktör Aykut Kocaman
'ın "Lider Galatasaray ile aramızdaki 8 puan fark suni" açıklaması Türkiye
'nin gündemine oturmuştu. Ve bu açıklama sonrası 14 maçta da kaybetmeyen ve yenilmeme serisini 15 maça çıkaran Fenerbahçe
, bu alanda Avrupa'da da ilk 10 içerisinde yer aldı. Başakşehir maçının ardından, Alanyaspor'u da geçerek 44 puana yükselen sarı lacivertli takım Avrupa'nın yenilmezlik serisi en fazla olan 7. takım oldu.
Zirvede 24 maçının 24'ünü de kaybetmeyen Barcelona yer alırken, Porto da 21 maçta yenilmedi.Sezon başından bu tarafa sıkça defans oynadığı fikri üzerine eleştirilen Fenerbahçe, maç başına gol ortalamasını da ikiye yükseltti. Aykut Kocaman sisteminden sezon başından bu tarafa vazgeçmezken, 44 golle ligde en çok gol atan takımları arasında yer alıyor. İLK İKİ SIRADA BREZİLYALILAR VAR
Fenerbahçe'nin ligdeki 44 golünde Brezilya imzası var. Giuliano gol sayısında 11 golle ilk sıraya adını yazdırırken, Fernandao ise 7 golle ikinci sıraya adını yazdırdı.