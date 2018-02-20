Bayern Münih, Beşiktaş'tan özür diledi

UEFA Şampiyonlar Ligi 1997-98 sezonunda PSG ve Göteborg ile birlikte E Grubu'nda yer alan Beşiktaş ve Bayern Münih arasında Olimpiyat Stadı'nda oynanan ilk karşılaşmada yaşanan 'Aldi market poşeti' olayı sonrası Almanya ile Türkiye arasında diplomatik kriz çıkmış, bir stat dolusu kendini bilmez Alman taraftar yüzünden iki ülke karşı karşıya gelmişti...

Bu skandaldan 21 yıl sonra Bayern Münih taraftarından yaşananlarla ilgili özür geldi. Dün akşam 70 kadar Alman ve Türk taraftarın bir araya geldiği yemekte Bayern Münih taraftarları o çirkin olay sebebiyle özür diledi. Maliyetini Bayern Münih taraftarlarının karşıladığı özel gecede olayı tatlıya bağlamak isteyen Alman taraftarlar, yarattıkları dostça ortamda Türk misafirlerinin gönlünü aldı, ırkçılık ve şiddet karşıtı mesajlar verdi. Yaşanan bu güzel ve anlamlı buluşma dış basında da kendisine yer buldu.

1997'DE NE OLMUŞTU?

1997 yılında Bayern Münih ile Beşiktaş eşleşmiş ve bu eşleşmeden Bayern Münih galip çıkmıştı. Ancak, Almanya'daki maçta Bayern Münih taraftarları, ucuzcu Alman marketler zincirinin alışveriş torbalarını tribünlerde göstererek, Beşiktaş'ı ve onu destekleyenleri aşağılamak istemişti. Bir yandan, "Aldi sizleri selamlıyor" pankartı asılırken, diğer yandan da "Aldi'ye gidin" sloganları atılmıştı.

KAMUOYU AYAĞA KALKTI

17 Eylül 1997'deki maçta Beşiktaş'ı 2-0'le geçen ve 20 Şubat'taki rövanşta da yine aynı skorla karşılaşmadan galip ayrılan Bayern Münih'in taraftarlarının bu tavrı büyük yankı uyandırmıştı. O zamanlar yaklaşık 2 milyon Türk'ün bulunduğu Almanya'da kamuoyu ayağa kalkmış ve bu aşağılama ile "Türkler'e değil, Bayern Münih'e ve onların imajına da zarar verdiği" vurgulanmıştı. Konu, Alman Meclisi'ne kadar gelmiş ve söz konusu hakaretin yapılacak çeşitli jestlerle örtülmesi istenmişti. (Skor)