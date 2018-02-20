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'dan 'a destek mesajı!

Devre arasında 'tan Everton'a transfer olan milli golcü 'dan karşısına çıkacak olan Beşiktaş'a destek geldi.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 20.2.2018 20:18 Güncelleme Tarihi: 20.2.2018 20:21
Cenk Tosun'dan Beşiktaş'a destek mesajı!

Devre arası transfer döneminde 'tan İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'a rekor bonservis bedeliyle transfer olan , sosyal medya hesabı üzerinden siyah-beyazlı kulübe mesaj gönderdi.

Tecrübeli golcü maçı öncesi Beşiktaş'a başarılar dilerken Pepe ve Tolga'yla birlikte olduğu bir fotoğrafı paylaşarak, "Başarılar Beşiktaşım. Kalbim ve dualarım sizinle" notunu düştü.

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Cenk Tosun'dan Beşiktaş'a destek mesajı!
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