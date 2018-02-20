Cenk Tosun'dan Beşiktaş'a destek mesajı!

Devre arası transfer döneminde Beşiktaş'tan İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'a rekor bonservis bedeliyle transfer olan Cenk Tosun, sosyal medya hesabı üzerinden siyah-beyazlı kulübe mesaj gönderdi.

Tecrübeli golcü Bayern Münih maçı öncesi Beşiktaş'a başarılar dilerken Pepe ve Tolga'yla birlikte olduğu bir fotoğrafı paylaşarak, "Başarılar Beşiktaşım. Kalbim ve dualarım sizinle" notunu düştü.

Cenk Tosun: "Başarılar Beşiktaşım.. Kalbim ve Dualarım sizinle ????" pic.twitter.com/8aQApFSM8a — Sabah Spor (@sabahspor1) February 20, 2018