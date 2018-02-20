Şenol Güneş'ten Adriano sürprizi

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Bayern Münih'e konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'ten sürpriz bir 11 kararı geldi. Güneş, Süper Lig'de son haftalarda formsuz bir performans gösteren sağ bek Gökhan Gönül'e Bayern karşısında şans vermedi ve sağ bek pozisyonunda Adriano'ya görev verdi.

TEK FORVET LOVE

Şenol Güneş'in forvet tercihi ise Alvaro Negredo'nun yerine yeni transfer Vagner Love oldu. İşte Beşiktaş'ın Bayern Münih karşısındaki ilk 11'i: Fabri, Caner, Pepe, Vida, Adriano, Atiba, Medel, Quaresma, Talisca, Babel, Vagner Love