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'ten sürprizi

Beşiktaş Teknik Direktörü , karşısında son haftalarda formsuz bir performans gösteren 'ün yerine 'ya sağ bek pozisyonunda şans verdi.

Giriş Tarihi: 20.2.2018 21:39 Güncelleme Tarihi: 20.2.2018 21:44
Şenol Güneş'ten Adriano sürprizi

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda 'e konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör 'ten sürpriz bir 11 kararı geldi. Güneş, Süper Lig'de son haftalarda formsuz bir performans gösteren sağ bek 'e Bayern karşısında şans vermedi ve sağ bek pozisyonunda 'ya görev verdi.

TEK FORVET LOVE

Şenol Güneş'in forvet tercihi ise Alvaro Negredo'nun yerine yeni transfer oldu. İşte Beşiktaş'ın Bayern Münih karşısındaki ilk 11'i: Fabri, Caner, Pepe, Vida, Adriano, Atiba, Medel, Quaresma, Talisca, Babel, Vagner Love

CANLI | Bayern Münih - Beşiktaş

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Şenol Güneş'ten Adriano sürprizi
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