Beşiktaş'ın yıldızı gözyaşlarını tutamadı

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Beşiktaş, Bayern Münih ile deplasmanda karşılaşırken mücadelenin 16. dakikasında Domagoj Vida, kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.

Atiba'nın hatalı geri pasının ardından topu kazanan Robert Lewandowski'yi düşüren Hırvat stoper, maçın hakemi Ovidiu Hategan tarafından direkt kırmızı kart ile cezalandırıldı.

KARİYERİNDEKİ İLK KIRMIZI KART

28 yaşındaki defans oyuncusu, Bayern Münih maçında gördüğü kırmızı kart ile profesyonel kariyerinde ilk kez kırmızı kart görmüş oldu.





Domagoj Vida, gördüğü kırmızı kart sonrası gözyaşlarına hakim olamadı..