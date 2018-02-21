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Beşiktaş'ın yıldızı gözyaşlarını tutamadı

Beşiktaş'ın stoperi Domagoj , Bayern Münih maçının 16. dakikasında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Giriş Tarihi: 21.2.2018 00:20 Güncelleme Tarihi: 21.2.2018 02:07
Beşiktaş'ın yıldızı gözyaşlarını tutamadı

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Beşiktaş, Bayern Münih ile deplasmanda karşılaşırken mücadelenin 16. dakikasında Domagoj , kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.

Atiba'nın hatalı geri pasının ardından topu kazanan Robert Lewandowski'yi düşüren Hırvat stoper, maçın hakemi Ovidiu Hategan tarafından direkt kırmızı kart ile cezalandırıldı.

KARİYERİNDEKİ İLK KIRMIZI KART
28 yaşındaki defans oyuncusu, Bayern Münih maçında gördüğü kırmızı kart ile profesyonel kariyerinde ilk kez kırmızı kart görmüş oldu.



Domagoj Vida, gördüğü kırmızı kart sonrası gözyaşlarına hakim olamadı..

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