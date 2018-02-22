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: ’le olmaz!..

SABAH Gazetesi'nin usta kalemi , Beşiktaş'ın Bayern Münih karşısında aldığı 5-0'lık ağır yenilgiyle ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu. İşte Hıncal Uluç'un yazısı...

Giriş Tarihi: 22.2.2018 12:09 Güncelleme Tarihi: 22.2.2018 12:20
Hıncal Uluç: Şenol Güneş’le olmaz!..

Sezon başında, benim gibi A Spor'da yorum yapan 40 yıllık dostum, fena halde de Beşiktaşlı Erol Kaynar'a takılmıştım..
"İki kaleci sorununuz var. Çözemezseniz olmaz!."
Erol hayretle bakınca anlattım.
"Biri takım kaptanı kaleciniz. Bir türlü kendine gelemedi.. İkincisi hocanız kaleci Şenol!."
Gülümsedi Erol..
Beşiktaş kaleci sorununu Fabri ile çözdü. Ama hoca sorunu sürüyor..
Hep söylediklerimi, senelerdir söylediklerimi bir daha söyleyeyim..
Beşiktaş'ın ayni anda iki 11 çıkaracak kadrosu var. Ama Şenol bu geniş ve güçlü kadroyu yönetecek çapta değil.. Rakiplerin altın tepside ikram ettikleri şampiyonluklar kimsenin gözünü boyamasın.
Şenol Beşiktaş'a çok hafif kalıyor. Her bakımdan çok hafif kalıyor..

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Hıncal Uluç: Şenol Güneş’le olmaz!..
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