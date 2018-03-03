Kasımpaşa'dan galip çıkmadı

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa, Osmanlıspor'u konuk etti. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Cüneyt Çakır yönettiği karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

12. dakikada sağ kanattan Regattin'in kullandığı köşe vuruşunda kale önünde topla buluşan Ceyhun'un yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ramazan'da kaldı.

32. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Regattin'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Ramazan'da kaldı.

36. dakikada sağ kanattan Regattin'in kullandığı serbest vuruşta kale önünde Mbaye'nin Ceyhun'a yaptığı müdahaleyi hakem Cüneyt Çakır penaltı olarak değerlendirdi.

37. dakikada Sadeghian'ın kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak kaleci Ramazan'ın solundan ağlarla buluştu. 0-1

39. dakikada sol taraftan Neumayr'ın kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Mbaye'nin kafa vuruşunda kaleci Karce Marskas topu çeldi. Dönen topa Ben Youssef'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

MAÇTAN DAKİKALAR (2. YARI)

51'inci dakikada sol çaprazda rakiplerinden sıyrılarak ceza alanı içine giren Trezeguet'nin yerden yaptığı vuruş auta gitti.

66'ncı dakikada Lumanza'nın kaleyi cepheden gören noktadan yerden yaptığı vuruşta top kaleci Ramazan'ın kontrolünde yandan dışarı çıktı.

71'inci dakikada Neumayr'ın kullandığı serbest vuruşta kaleye giden topu Karcemarskas çıkardı.

84'üncü dakikada Cikalleshi'nin uzaktan sert şutu yandan auta gitti.

Mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

STAT: Recep Tayyip Erdoğan

HAKEMLER: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Alpaslan Dedeş

KASIMPAŞA: Ramazan, Popov, Omeruo, Ben Youssef, Veigneau, Sadiku, Mensah (Dk. 89 Eduok), Trezeguet, Neumayr (Dk. 82 Ahmet), Koita, Mbaye (Dk. 77 İlhan)

OSMANLISPOR: Karcemarskas, Carlos, Yalçın, Anıl, Muhammed, Ceyhun, Lumanza (Dk. 84 Maxsö), Regattin, Sadeghian (Dk. 67 Mehmet Güven), Pinto, Mehmet Batdal (Dk. 79 Cikalleshi)

GOLLER: Dk. 39 Ben Youssef (Kasımpaşa) - Dk. 37 (P) Sadeghian (Osmanlıspor)

SARI KARTLAR: Sadiku, Mbaye, Omeruo (Kasımpaşa) - Lumanza, Sadeghian, Ceyhun, Muhammed, Mehmet Güven (Osmanlıspor)

KEMAL ÖZDEŞ: "ÜST SIRALARA YAKLAŞMA FIRSATINI DEĞERLENDİREMEDİK"

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, Osmanlıspor karşısında üretken bir oyun oynayamadıklarını söyleyerek, "Üst sıralara yaklaşma fırsatı vardı ama bunu değerlendiremedik. Lig devam ediyor. Dış sahada kazanmaya çalışacağız" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa, sahasında Osmanlıspor ile 1-1 berabere kaldı. Mücadele sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, "Kazanmamız gereke bir haftada karşılıklı bir puan aldı takımlar. Oyunun başlangıcında ritimsiz başlamak, doğru topa sahip olamamak ve doğru yerleşememek ilk yarı bize problem yaşattı. Sonra penaltıdan geriye düştük. Sonra da golü bulduk. İlk yarı belki defansif açıdan bizim açımızdan problem yoktu ama top kullanma, hareketsizlik ve üretkenlikte problem yaşadık. İkinci yarı daha doğru oynadık. Belki de tüm maçların ikinci yarılarında takımım daha doğru oynuyor. Bu kez rakip takımın direnci onların istediği gibi işledi. Oyunun bütünlüğünde daha fazla topa sahip olmamıza rağmen üretken olamadık. Bu kez gelen her topta rakip kendi yarı alanını savundu. Baktığınızda bir puan hak gibi duruyor. Hakemler de iyi maç yönetti ama Cüneyt hoca bir daha izlediğinde penaltının ağır olduğunu anlayacak. Tabii buna sığınmamak lazım. Üst sıralara yaklaşma fırsatı vardı ama bunu değerlendiremedik. Lig devam ediyor. Dış sahada kazanmaya çalışacağız. Ligin sonuna kadar da üst sıralarda olma adına mücadelemizi devam ettireceğiz. Gerekli dersleri çıkaracağız. Rakibimiz de mücadeleden dolayı kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Özdeş, Murillo hakkında gelen bir soruya ise şu şekilde cevap verdi:

"Sağlık açısından bir sorunu vardı ama toparladı. Ona da şans gelecektir. Ancak ikinci yarıdan bu yana doğru oynayan takımda ona şu an pek ihtiyaç olmuyor."

İRFAN BUZ: "BU TAKIMI LİGDE TUTACAĞIZ"

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Osmanlıspor'un teknik direktörü İrfan Buz, eksik oyuncuları bulunmasına rağmen çok iyi mücadele ettiklerini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Buz, çok önemli bir karşılaşmaya çıktıklarını belirterek, "Buradan galip gelmek istedik ama 1 puanla yetindik. Karşılaşmada Serdar Güler, Özer Hurmacı, Numan Çürüksu ve Umar Aminu gibi önemli oyuncularımızdan yararlanamadık ama takımımız elinden gelen her şeyi yaptı. Mücadelemiz iyiydi. Son 3 haftada içeride kazanmış Kasımpaşa'ya karşı öne geçtik ama kısa bir zaman içerisinde gol yedik. İkinci yarıda ilk 15 dakika fazla geriye yaslandık. Sonra oyuna ortak olduk." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmayı kazanabilecek pozisyonlar bulduklarını aktaran Buz, "Son dakikada Cikalleshi'nin yakaladığı bir pozisyon var eğer onu atsaydı bizim iyi olacaktı. Kasımpaşa'nın da kaçırdığı pozisyonlar vardı. Fırsatlar bulduk ama değerlendiremedik. Her puan çok önemli. Özellikle son haftalarda kaybettiğimiz puanlara baktığımız da Sivasspor deplasmanında son 8 dakikada kaybediyoruz. Hep bu takım kırılacak diye bekliyoruz. Tabii bu kırılmayı pozitif anlamda bekliyoruz. Çalışarak bunun üstüne gidiceğiz. Haftaya oynayacağımız Bursaspor maçını kazanarak önümüze bakacağız ve bu takımı ligde tutacağız." şeklinde konuştu.