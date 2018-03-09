FIFA'dan Trabzonspor açıklaması

Trabzonspor'a büyük şok... Bordo-mavililerin 2016'da Slovakya'nın Trencin takımından 2 milyon 500 bin euro'ya kadrosuna kattığı Matus Bero için son taksidin ödenmedi öne sürüldü. FIFA nezdinde girişim yapan Trencin hak edişleri olan 250 bin euro'luk son taksidi talep etti. FIFA yetkilileri de önceki gün bordo-mavili kulübe resmi bir yazı göndererek, 22 yaşındaki Slovak 10 numaranın transferinden kaynaklanan 250 bin euro'luk alacağın ödenmediği gerekçesiyle, kulübe geçici transfer yasağı koyulduğunu belirtti.

YÖNETİM BORÇ ÖDENDİ DEMİŞTİ

Ancak bordo-mavili yönetim ise resmi siteden borcun ödendiğini duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Sıradaki ilk transfer döneminde uygulanmak üzere transfer yasağı getirildiği tarafımıza bildirilmiştir. İlgili yazıya konu olan borç ödenmiş olup, karşı tarafın ödemeyi FIFA'ya bildirmemesinden kaynaklı ortaya çıkan bu durumun düzeltilmesi için gerekli girişimler başlatılmıştır.''

FIFA RESMEN DUYURDU

Trabzonspor yönetimi borç ödendi açıklaması yaptı ancak FIFA kötü haberi bugün resmen duyurdu. FIFA'nın resmi internet sitesinde yer alan duyuruda Trabzonspor'a bir dönemlik transfer yasağı getirildiği belirtildi. Trabzonspor'a 29 Ocak'ta 30 gün içinde ödeme yapması gerektiği bildirildiği ancak gerekli ödemenin geçerli sürede yapılmadığı açıklamada ifade edildi...