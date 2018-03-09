Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > FIFA'dan Trabzonspor açıklaması

'dan açıklaması

, 'a verilen bir dönemli yasağı cezasını resmen duyurdu.

Giriş Tarihi: 9.3.2018 20:15 Güncelleme Tarihi: 9.3.2018 21:01
FIFA'dan Trabzonspor açıklaması

'a büyük şok... Bordo-mavililerin 2016'da Slovakya'nın Trencin takımından 2 milyon 500 bin euro'ya kadrosuna kattığı Matus Bero için son taksidin ödenmedi öne sürüldü. nezdinde girişim yapan Trencin hak edişleri olan 250 bin euro'luk son taksidi talep etti. FIFA yetkilileri de önceki gün bordo-mavili kulübe resmi bir yazı göndererek, 22 yaşındaki Slovak 10 numaranın inden kaynaklanan 250 bin euro'luk alacağın ödenmediği gerekçesiyle, kulübe geçici transfer yasağı koyulduğunu belirtti.

YÖNETİM BORÇ ÖDENDİ DEMİŞTİ
Ancak bordo-mavili yönetim ise resmi siteden borcun ödendiğini duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Sıradaki ilk transfer döneminde uygulanmak üzere transfer yasağı getirildiği tarafımıza bildirilmiştir. İlgili yazıya konu olan borç ödenmiş olup, karşı tarafın ödemeyi FIFA'ya bildirmemesinden kaynaklı ortaya çıkan bu durumun düzeltilmesi için gerekli girişimler başlatılmıştır.''

FIFA RESMEN DUYURDU
Trabzonspor yönetimi borç ödendi açıklaması yaptı ancak FIFA kötü haberi bugün resmen duyurdu. FIFA'nın resmi internet sitesinde yer alan duyuruda Trabzonspor'a bir dönemlik transfer yasağı getirildiği belirtildi. Trabzonspor'a 29 Ocak'ta 30 gün içinde ödeme yapması gerektiği bildirildiği ancak gerekli ödemenin geçerli sürede yapılmadığı açıklamada ifade edildi...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
FIFA'dan Trabzonspor açıklaması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN