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: “Farklı kazanabilirdik."

'in 25. haftasında evinde 'u 2-1 mağlup ederek kümede kalma yarışında hayati bir galibiyet alan 'da teknik direktör karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 10.3.2018 18:58
İrfan Buz: “Farklı kazanabilirdik.

Başkent temsilcisi sahasında konuk ettiği 'u 2-1'lik skorla yenmeyi başardı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Osmanlıspor Teknik Direktörü Buz, "Bizim için olmazsa olmazlardan. 3 puan almak zorundaydık. Her hafta çetin bir mücadele var. Bizim için son haftalarda oyun anlamında aslında kötü değildik ama skor alamıyorduk."

"FARKLI KAZANABİLİRDİK"

"Bugün de bizim için bu çok önemliydi. Çok farklı kazanabilirdik. Bursaspor'un belirli oyuncularını kilitledik sonra kendi oyunumuzu sergiledik ve pozisyonlara girdik. Takımımı kutluyorum. Bursaspor benim için çok farklı ve değeri olan bir kulüp. Bizim için çok önemli bir 3 puandı" ifadelerini kullandı.

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