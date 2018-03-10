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- (Canlı)

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında , 'u konuk ediyor.

Giriş Tarihi: 10.3.2018 15:45 Güncelleme Tarihi: 10.3.2018 16:16
Osmanlıspor - Bursaspor (Canlı)

Osmanlı Stadı'nda saat 16.00'da başlayan - maçını Barış Şimşek yönetiyor

Osmanlıspor: 1 - Bursaspor: 0 (CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN)

Takımların kadroları şöyle:

OSMANLISPOR: Zydrunas Karcemarskas, Muhammed Bayır, Yalçın Ayhan, Anıl Karaer, Tiago Pinto, Ceyhun Gülselam, Tortol Lumanza, Adrien Regattin, Payam Sadeghian, Umar Aminu, Mehmet Batdal
Yedekler: Ahmet Eyüp Türkaslan, Andreas Maxsö, Ali Eren İyican, Numan Çürüks, Mehmet Güven, Serdar Gürler, Furkan Özçal, Sokol Cikalleshi

BURSASPOR: Harun Tekin, Barış Yardımcı, Ertuğrul Erso, Titi, Aziz Behich, Abdullahi Shehu, Mikel Agu, Jires Kembo-Ekoko, Pablo Batalla, Yusuf Erdoğan, Bogdan Stancu
Yedekler: Muhammed Şengezer, Onur Atasayar, William Troost Ekong, Furkan Soyalp, Gheorghe Grozav, John Bostock, Sinan Bakış, Joshua John, Dzon Delarge, Moussa Sow

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Osmanlıspor - Bursaspor (Canlı)
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