Osmanlıspor - Bursaspor (Canlı)

Osmanlı Stadı'nda saat 16.00'da başlayan Osmanlıspor - Bursaspor maçını Barış Şimşek yönetiyor
Osmanlıspor: 1 - Bursaspor: 0 (CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN)
Takımların kadroları şöyle:
OSMANLISPOR: Zydrunas Karcemarskas, Muhammed Bayır, Yalçın Ayhan, Anıl Karaer, Tiago Pinto, Ceyhun Gülselam, Tortol Lumanza, Adrien Regattin, Payam Sadeghian, Umar Aminu, Mehmet Batdal
Yedekler: Ahmet Eyüp Türkaslan, Andreas Maxsö, Ali Eren İyican, Numan Çürüks, Mehmet Güven, Serdar Gürler, Furkan Özçal, Sokol Cikalleshi
BURSASPOR: Harun Tekin, Barış Yardımcı, Ertuğrul Erso, Titi, Aziz Behich, Abdullahi Shehu, Mikel Agu, Jires Kembo-Ekoko, Pablo Batalla, Yusuf Erdoğan, Bogdan Stancu
Yedekler: Muhammed Şengezer, Onur Atasayar, William Troost Ekong, Furkan Soyalp, Gheorghe Grozav, John Bostock, Sinan Bakış, Joshua John, Dzon Delarge, Moussa Sow