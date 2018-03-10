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: Pozisyon penaltı!

, Beşiktaş - Gençlerbirliği maçının ilk yarısını değerlendirdi.

Giriş Tarihi: 10.3.2018 20:16 Güncelleme Tarihi: 10.3.2018 20:46
Rıdvan Dilmen: Pozisyon penaltı!

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Vodafone Park'taki mücadelenini ilk yarısı golsüz sona erdi. , ilk devreyi yorumladı.

Rıdvan Dilmen'in Beşiktaş - Gençlerbirliği maçına dair ilk yarı değerlendirmeleri şöyle:

Karşılıklı verilmeyen iki penaltı var. Atiba'nın pozisyonu penaltı. Gençlerbirliği'nin de verilmeyen bir penaltısı var. Jailton'un pozisyonu da penaltı bence. Talisca'nın iki solak stoper karşısında daha etkili olmasını beklerdim. Vagner Love, biraz daha ters gelebilir onlara. Hakemin Vodafone'daki ilk maçı. İkinci yarı onun için de zor olacak. Beşiktaş'ın puan kaybına tahammülü olmadığı bir maç oldukça da sert geçiyor.

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Rıdvan Dilmen: Pozisyon penaltı!
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