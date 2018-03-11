CANLI | Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Evkut Yeni Malatyaspor'la karşılaşıyor..

Saat 16.00'da başlayan maçı hakem Mete Kalkavan yönetiyor. Yeni Malatya Stadı'ndaki maç beIN SPORT 1'den canlı yayınlanıyor. Maçla ilgili gelişmeleri sabah.com.tr'den de canlı olarak takip edebilirsiniz.

YENİ MALATYASPOR 0-0 FENERBAHÇE

YENİ MALATYASPOR: Ertaç, Chebake, Sadık, Mina, Doria, Murat, Azubuike, Aytaç, Buğra, Adem, Boutaib

FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Roman, Skrtel, Hasan Ali, Josef, Mehmet, Dirar, Giuliano, Aatif, Fernandao