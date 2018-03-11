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Evkur ve , 'da karşı karşıya geliyor. Maçta ilk yarı oynanıyor...

Giriş Tarihi: 11.3.2018 14:55 Güncelleme Tarihi: 11.3.2018 16:21
CANLI | Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe

'in 25. haftasında deplasmanda Evkut 'la karşılaşıyor..

Saat 16.00'da başlayan maçı hakem Mete Kalkavan yönetiyor. Yeni Stadı'ndaki maç beIN SPORT 1'den canlı yayınlanıyor. Maçla ilgili gelişmeleri sabah.com.tr'den de canlı olarak takip edebilirsiniz.

YENİ MALATYASPOR 0-0 FENERBAHÇE

YENİ MALATYASPOR: Ertaç, Chebake, Sadık, Mina, Doria, Murat, Azubuike, Aytaç, Buğra, Adem, Boutaib

FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Roman, Skrtel, Hasan Ali, Josef, Mehmet, Dirar, Giuliano, Aatif, Fernandao

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