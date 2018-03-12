Fabri en iyiler arasında

Uruguay asıllı İspanyol kaleci Fabri
, majör beş lig ve Türkiye'de 10 maç ve üstü sahaya çıkan isimler arasında kurtarış yüzdesinde (%77) 7. sıraya yükseldi ve çıktığı 25 maçın 9'unda gol yemedi. Opta ölçümlerine göre Fabri'nin Uruguay Milli Takımı için forma mücadelesi verdiği Fernando Muslera
ise 130 kaleci arasında 64 olan kurtarış yüzdesi ile alt sıralarda yer aldı. Galatasaraylı eldiven, 24 maçta 28 gol yerken maç başına 2.1 kurtarış ortalaması yakaladı.
Öte yandan Fabri yüzde 86'lık topu oyuna sokma başarısında da en iyi 6. kaleci unvanının sahibi oldu. ÖMER ÜRÜNDÜL DİYOR Kİ
Fabri, Beşiktaş
kalesinde göreve başladıktan sonra bana göre son derece istikrarlı bir grafik çizdi. Zaman zaman haksız eleştirilere uğradı. Tabii ki bu eleştiriler yaptığı hatalardan dolayıydı. Ama dünyanın en iyi kalecileri de mutlaka ciddi hatalar yapıyorlar. Fabri öncelikle, kalesinde son derece konsantre, dikkatli ve de içten oynuyor. Bilhassa karşı karşıya pozisyonlarda refleksleri çok kuvvetli. Ben Fabri'yi her zaman beğendim. İstatistikleri de bu konuda haklılığımı gösteriyor.