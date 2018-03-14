10 aslan hazır!

Galatasaray'da derbi için geri sayım başladı. Aslan'da Konyaspor maçında sarı kart gören Mariano, cezalı duruma düşmüştü. Brezilyalı sağ bekin yerine Linnes, F.Bahçe maçında görev yapacak. Fatih Terim'in derbide oyun sisteminde ve ideal ilk 11'inde sürprize gitmeyeceği öğrenildi. Galatasaray'da Muslera'nın önünde Linnes-Maicon-Serdar- Nagatomo dörtlüsü, kanatlarda Feghouli ile Rodrigues, merkezde Selçuk ile Belhanda ve ileri uçta Gomis olacak.

DONK KONYA MAÇI GAZİSİ

Terim'in ilk 11'de tek karar veremediği mevki ise ön libero. İmparator, F.Bahçe'ye karşı Donk- Fernando ikilisinden hangisini oynatacağına bugün ya da yarın yapacağı taktik çalışmaların ardından karar verecek. Donk son oynanan Konyaspor maçında kötü bir performans ortaya koydu ve Terim'in Fernando'yu denemesine neden oldu. Fernando hazır bir görüntü sergilerse derbide oynayacak.

EN GÜZEL GOLÜM KADIKÖY'DEKİ!

Kadıköy'ün atmosferine yabancı olmayan Linnes, "Molde formasıyla en güzel golümü orada attım" derken, derbi ile ilgili şu açıklamaları yaptı: "Konyaspor maçında derbi öncesi hata yapmamak önemliydi. Fenerbahçe'ye karşı kendi oyunumuzu oynamaya gideceğiz. Kendime ve takım arkadaşlarıma güveniyorum. Herkesi güzel bir derbi bekliyor."

DERBİ PRİMİ YOK

Sezon başında prim sistemini kaldıran Galatasaray'da oyuncularla yapılan sözleşmelerde maç başı ücreti, puan başına bonus şeklinde değiştirildi. Yeni başkan Mustafa Cengiz bir adım ileri gitti ve beraberliğe prim verilmesine karşı olduğunu söyledi. Fenerbahçe derbisine de özel prim verilmeyecek.

DAR ALANDA KISA PASLAŞMALAR

Galatasaray, derbinin hazırlıklarına başladı. Metin Oktay Tesisleri'nde salonda başlayan idman daha sonra 8'e 4 çalışmayla sürdü. Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda altıya altı çift kale maç yapıldı.

10 MİLYON TL İLE HERKESE ÖDEME

Galatasaray'ın yeni yönetimi mali kaynak yaratmak için tam gaz çalışmalarına devam ediyor. Sportif A.Ş Başkan Vekili Abdürrahim Albayrak geçtiğimiz günlerde yine Galatasaray'ın imdadına yetişerek ve bir bankadan kendi adına 10 milyon TL kredi alıp, ödemelerin yapılmasına yardımcı oldu. Bu parayla acil ödemeler yapılırken, başkan Mustafa Cengiz'in de daha önce kasa kolaylığı için sağladığı 210 bin dolarını da geri aldığı öğrenildi. Bu arada Galatasaray Divan Kurulu toplantısı bugün saat 13.30'da yapılacak.

1 GÖRÜŞ LEVENT TÜZEMEN



Tuhaf bir rapor

G.saray Kongre üyelerine (Ben dahil) gönderilen Denetleme Raporu'nda şöyle yazıyor: Galatasaray Spor Kulübü Derneği 01.01.2017 - 31.12.2017 Dönemi Denetim Kurulu raporu.. Denetim raporunu yazan kişiler olarak şu isimler yer alıyor: Prof. Dr. İbrahim Anlı, Yrd. Doç. Dr. Emir Otluoğlu, Reha Ünsay, Zeki Kadirbeyoğlu, Hayim Pinto, Başar Gündüz... İlginç olan; bu isimler 20 Ocak 2018'de seçilen Başkan Mustafa Cengiz'in Denetleme Kurulu üyeleri.. 2018 Ocak'ta göreve gelen Denetleme Kurulu nasıl oluyor da görev yapmadıkları bir dönemin denetleme raporunu yazıyorlar. Çünkü 31 Mart 2018'de yapılacak Mali Kongre'de eski Başkan Dursun Özbek'in 01.01.2017-31.12.2017 yılı dönemi ibraya sunulacak. Bu raporu Özbek yönetiminin Denetleme Kurulu yazmak zorundaydı. Bir örnek vereyim; Duygun Yarsuvat, Ekim 2014'de 7 aylığına göreve geldiğinde Ünal Aysal'ın icraatlarını kapsayan Mali kongrede üyeler Aysal'ın Denetleme Kurulu'nun verdiği raporu oylamışlardı. Yarsuvat da kendi Denetleme Kurulu'nun raporuna göre ibra edilmişti. İşin özü; Başkan Mustafa Cengiz'in "Denetleme Kurulu"nun yazdığı bu rapor mali kongrede ciddi baş ağrıtabilir. Hatta kongrenin iptali bile söz konusu olabilir. Bu kadar değerli hukukçuların bulunduğu Galatasaray camiasında nasıl böyle bir hata yapılıyor anlaşılabilir gibi değil..