Son Dakika: Derbinin hakemi Bülent Yıldırım oldu! Bülent Yıldırım kimdir?

Tüm Türkiye nefesini tuttu asrın derbisini bekliyor! Cumartesi günü Türkiye'de futbol bayramı yaşanacak, saat 19:00'da başlayacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisi şampiyonluk yarışında da ipi önde göğüsleyecek takımı belli etme açısından büyük önem taşıyor. Fenerbahçe cephesinde Aykut Kocaman, Galatasaray cephesinde ise Fatih Terim takımlarını derbiye hazırlıyor.

TFF'den yapılan açıklamada 26. haftanın hakemleri belli oldu! Haftanın maçı olan Fenerbahçe - Galatasaray maçını Bülent Yıldırım yönetecek. Şampiyonluk yarışında olan diğer iki takımın karşı karşıya geleceği Medipol Başakşehir - Beşiktaş maçını ise Halil Umut Meler yönetecek.

Bülent Yıldırım kimdir?

Bülent Yıldırım, 1 Mart 1972 Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde doğmuştur. Sporla gerçek anlamda 11 yaşında tanıştı. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün "Atletizm" ve "Futbol" dallarında açtığı Yaz Spor Okulu'na katıldı. Ortaokul ve lisede "atletizm" ve "futbol" takımlarında yer aldı.

Hakem Bülent Yıldırım, 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren FIFA tarafından 2. kategori hakemliğe yükseltildi. UEFA tarafından üst düzey müsabakalarda görevlendirilmiştir.

HAFTANIN PROGRAMI VE MAÇLARI YÖNETECEK HAKEMLER

20:00 Kasımpaşa - Antalyaspor (Ali Palabıyık)

20:00 Kardemir Karabükspor - Osmanlıspor(Arda Kardeşler)

17 Mart Cumartesi

13:30 Gençlerbirliği - Teleset Mobilya Akhisarspor(Mete Kalkavan)

16:00 Bursaspor - Demir Grup Sivasspor (Hüseyin Göçek)

19:00 Fenerbahçe - Galatasaray (Bülent Yıldırım)

18 Mart Pazar

13:30 Atiker Konyaspor - Kayserispor (Halis Özkahya)

13:30 Aytemiz Alanyaspor - Göztepe (Özgür Yankaya)

16:00 Trabzonspor - Evkur Yeni Malatyaspor (Yaşar Kemal Uğurlu)

19:00 Medipol Başakşehir - Beşiktaş (Halil Umut Meler)