Barcelona’nın kahramanı: Enes Ünal

MESSİ

RONALDO

11'E

BUGÜN NELER OLDU

Avrupa'nınönemli liglerinde forma giyen temsilcilerimiz performanslarıyla göğsümüzü kabarttı.takımlarının galibiyetinde başrol oynadı. Villarreal'de son 18 dakikada oyuna girip takımına 2-1'lik galibiyeti getiren Enes Ünal, sadece kendi taraftarını mutlu etmedi, şampiyonluk yarışındaki rakipleri Atletico'yu yıkan adam olarak Barcelona taraftarını da coşturdu. Tartışma platformu Reddit'te Katalan devinin taraftarları, Enes'e övgü yağdırdı: Repsaj33 (Barcelona):Akina91 (Barcelona):EnesÜnal, La Liga'da haftanın 11'ine seçilirken, forvet hattında Barcelona'dan Messi ve Real Madrid'den Ronaldo ile birlikte yer aldı. Marca gazetesi haftanın en güvenilir oyuncusu olarak milli yıldızımızı belirledi. Marca'nın konuya ilişkin haberinde, "Skoru tersine çevirmek için sadece 16 dakikası vardı. Bu sürede, Jan Oblak'ın savunduğu kaleye 2'si golle sonuçlanan 3 şut attı" denildi. AS gazetesi, Villarreal-Atletico Madrid maçına ilişkin haberini, "Ünal, El Cholo'yu (Diego Simeone) cezalandırdı" başlığıyla verdi.