A Milli Futbol Takımı'nda Emre Mor’un yerine Alper Potuk

A Milli Takım'ın, İrlanda Cumhuriyeti ve Karadağ ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosuna Emre Mor'un yerine Fenerbahçeli Alper Potuk dahil edildi. TFF'den yapılan açıklamada, "İspanya'nın Celta Vigo kulübünde forma giyen Emre Mor, geçirdiği ağır gribal enfeksiyon nedeniyle A Milli Takım'ın aday kadrosundan çıkarıldı. Emre'nin yerine, Alper Potuk dahil edildi" denildi.

ÜÇ OYUNCU AYRI ÇALIŞTI

Riva'da dün yapılan idmanda, sol baldırında zorlanma olan Cenk Tosun, bağırsak enfeksiyonu geçiren Hakan Çalhanoğlu ve sağ ayak travması bulunan Selçuk İnan, takımdan ayrı çalıştı. İrlanda ile cuma günü Antalya'da oynayacağı maç için A Milli Takım, yarın sabah bu şehre gidecek.