Mehmet Topal "Milli takımı bırakmayı düşünüyordum"

Fizik gücü üst düzey bir takıma karşı önemli bie galibiyet aldıklarını söyleyen Mehmet Topal, "3-4 gündür çok iyi hazırlanıyoruz. Bugün takım halinde iyi bir oyun ortaya koyduğumuzu düşünüyorum" dedi.

"MİLLİ TAKIMI BIRAKMAYI DÜŞÜNÜYORDUM"

Milli takımı bırakma düşüncesinden vazgeçtiğini söyleyen Topal, "Euro 2016'dan sonra gençlerin önünü açmak için milli takımı bırakmayı düşündüm ama iş milli takım olunca duygularınızla hareket ediyorsunuz. Bazı büyüklerimizin, abi dediklerimizin söyledikleri bizi üzüyor. Oynayıp oynamamak önemli değil, önemli olan milli görev." dedi.

NİHAT KAHVECİ'YE TEPKİ

Karşılaşma esnasında özel bir televizyon kanalında Mircea Lucescu'nun Mehmet Topal'ı oynatmasını eleştirdiği iddia edilen eski milli futbolcu Nihat Kahveci ile ilgili sorulan soru üzerine Topal, "Hiç gelmeyeyim yanlış bir şey söylerim. Moralim bozuldu. Yanlış bir şey söylerim" dedi.