Bu topla Rusya’da gol rekoru kırılır!

Bir büyük futbol organizasyonun öncesinde daha yeni teknolojiyle üretilen toplar tartışmaya neden oldu. 2018 Dünya Kupası'nda kullanılacak olan resmi topla oynanan ve 1-1 biten Almanya-İspanya hazırlık maçının ardından iki takımın kalecilerinin hedefinde de top vardı! İspanyol kaleciler Reina ve De Gea, "Nereye gittiğini kestirmek çok zor. Garip bir top. Dünya Kupası'nda iyi forvetler var, bu topla gol rekoru kırılır" yorumunu yaptı.

KONTROL ETMEK ZOR

Barcelona forması giyen Alman Milli Takımı'nın kalecisi Ter Stegen de "Bu topu kontrol etmek çok zor. Bence yeterli zaman var. Finallere kadar bize yeni bir top üretsinler" sözleriyle dikkat çekti. 1970 ve 1974 Dünya Kupası'nda kullanılan Telstar modelinin 2018 versiyonu olan Telstar 18 gibi, yakın geçmişte birçok yeni model futbol topu futbolcuların eleştiri oklarına hedef olmuştu.