Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Bu topla Rusya’da gol rekoru kırılır!

Bu topla ’da gol rekoru kırılır!

ve İspanya Milli Takım kalecileri, 2018 öncesi yabancısı olmadığımız bir tartışmayı yine gündem yaptı

BÜLENT TİMURLENK Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 26.3.2018
Bu topla Rusya’da gol rekoru kırılır!

Bir büyük futbol organizasyonun öncesinde daha yeni teknolojiyle üretilen toplar tartışmaya neden oldu. 2018 'nda kullanılacak olan resmi topla oynanan ve 1-1 biten -İspanya hazırlık maçının ardından iki takımın kalecilerinin hedefinde de top vardı! İspanyol kaleciler Reina ve De Gea, "Nereye gittiğini kestirmek çok zor. Garip bir top. Dünya Kupası'nda iyi forvetler var, bu topla gol rekoru kırılır" yorumunu yaptı.

KONTROL ETMEK ZOR
forması giyen Alman 'nın kalecisi Ter Stegen de "Bu topu kontrol etmek çok zor. Bence yeterli zaman var. Finallere kadar bize yeni bir top üretsinler" sözleriyle dikkat çekti. 1970 ve 1974 Dünya Kupası'nda kullanılan Telstar modelinin 2018 versiyonu olan Telstar 18 gibi, yakın geçmişte birçok yeni model futbol topu futbolcuların eleştiri oklarına hedef olmuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Bu topla Rusya’da gol rekoru kırılır!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN