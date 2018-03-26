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spor'da 'un sakatlığı geçti

ekiplerinden spor'da sakatlığı geçen Barış Yardımcı, , Emre Taşdemir ve Kubilay Kantsızkuş takımla birlikte çalışmalara başlarken, Senegalli oyuncu 'un sakatlığı da tamamen geçti.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 26.3.2018 19:10
Bursaspor'da Moussa Sow'un sakatlığı geçti

'de 31 Mart Cumartesi günü deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak olan spor'da sakat oyuncular takıma döndü.Sakatlıkları bulunan Barış Yardımcı, , Emre Taşdemir ve Kubilay Kanatsızkuş, Özlüce Tesisleri'nde akşam yapılan idmanda takımla birlikte çalıştı. Sakatlığı büyük ölçüde geçen Ertuğrul Ersoy ise fizyoterapist eşliğinde çalışma gerçekleştirirken, genç oyuncunun da yarın takımla birlikte çalışmalara katılacağı kaydedildi.

Milli ara nedeniyle Senegal milli takımında bulunan 'dan ise iyi haberler geldi. Tedavisine ülkesinde devam edilen ve milli takım ile birlikte antrenmanlara çıkan Sow'un, perşembe günü Bursa'ya gelmesi bekleniyor. Sakatlığı geçen Sow'un buna karşın Antalyaspor'a karşı oynanacak olan maçta forma giyme ihtimalinin ise fiziksel yetersizliği sebebiyle düşük olduğu belirtildi.

Öte yandan Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam eden 'un akşam saatlerindeki çalışmasını Başkan Ali Ay da takip etti. Başkan Ali Ay, kulüp doktorundan sakat oyuncular ile ilgili bilgi de aldı. Teknik direktör Paul Le Guen de antrenman öncesinde oyuncularını sahanın ortasında topladı ve bir konuşma yaptı. Fransız çalıştırıcı, Antalyaspor maçının zorlu geçeceğine işaret ederek, yarın çift idman yapacaklarını ve bundan sonraki süreçte tempoyu artıracaklarını belirtti.

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Bursaspor'da Moussa Sow'un sakatlığı geçti
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