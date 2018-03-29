İşte VAR uygulamasındaki hakem diyalogları

VAR ile ilgili denemeler ve eğitimler için MHK üyesi Murat Ilgaz'a görev verdiklerini kaydeden Yusuf Namoğlu, "Offline uygulamalar gayet başarılı bir şekilde tamamlandı. Türkiye'deki bütün Süper Lig maçlarında ve statların da kontrollerini yaparak bu denemeleri yaptık. Bu denemeler sonunda International Football Association Board'a (IFAB) müracaat ettik. Dedik ki; biz online uygulamaya başlamak istiyoruz. Oradan müsaade aldık. Online uygulamaya başladık ve Riva tesislerine takımlar getirerek demontrasyonlu yani pozisyonları bilinçli şekilde yaratan oyunculardan meydana gelen tatbikatlar yaptık. Hakemin haberi olmadan daha önceden oyuncunun yapacağı hareketi ona aktardık. Maçın hakemi kaçırdığı anda burada Video Yardımcı Hakem (VAR) devreye girdi ve bu şekilde deneyleri yapıp birçok maçta uygulamaya geçtik. Sonrasında belli bir noktaya gelince Antalya'da bu milli maç arası nedeniyle birçok ülkenin A Milli Takımları kampa geldi. Kendi aralarında maç yapma arzuları vardı. Bizden de FIFA hakemi talep ettiler. Biz de oradaki A Milli maçlara Türk FIFA hakemlerinden atamalar yaptık. Böyle bir ortam olunca aklımıza şu geldi; biz online sisteme geçtik bu maçlarda deney yapsak. O da geçmişteki Fransa-İspanya arasında oynanan özel maçta denendi. İtalya ile Fransa arasında oynanan maçta denendi. Biz de bundan esinlenerek bu milli maçlarda online deneme yapalım dedik ve maçı oynayacak takımların federasyonlarından izin talep ederek izin aldık. Akabinde IFAB'a müracaat ettik. Federasyonlardan izinleri aldığımızı maçın online olarak tatbikini yapmak istediğimizi belirttik. IFAB da bize maçın hakemlerinin kimler olduğunu ve bu uygulamada Video Yardımcı Hakem (VAR) ve Video Yardımcı Hakem Yardımcısı (AVAR) hakemlerinin kimler olacağını sordu. Biz de kendilerine Cüneyt Çakır gibi olan hakemlerin isimlerini aktardık ve neticede oradan da izin alarak Antalya'da yapılan Finlandiya-Malta, Azerbaycan-Makedonya A Milli maçlarında çevrimiçi olarak maçı yöneten arkadaş ile VAR'daki arkadaşın konuştuğu ve diyalog kurduğu bir tatbikatı yapmış olduk" dedi.