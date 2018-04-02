İkisine de yaramadı

Süper Lig
'in 27. haftasında İrfan Buz'un takımı Osmanlıspor
ile Sergen Yalçın
'ın ekibi Atiker Konyaspor
kozlarını paylaştı. Düşme hattından sıyrılmak isteyen iki takımın mücadelesinde önemli fırsatlar kaçtı.
Devre arası transfer döneminde Konyaspor'a gelen Jahovic, maçta iki mutlak pozisyonu kaçırırken 88'de yerine giren Samuel Eto'o da etkili olamadan maç 0-0 sona erdi. Bu sonucun ardından Osmanlıspor puanını 28'e Konyaspor da 25'e yükseltti. Ligin bir sonraki haftasında Osmanlıspor deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Konyaspor ise sahasında Sivasspor'u ağırlayacak. OSMANLISPOR-A.KONYASPOR: 0-0 SARI KART:
Lumanza OSMANLISPOR:
Karcemarskas 5, M.Bayır 6, Yalçın 6, Anıl 5, Pinto 5, Ceyhun 5, Lumanza 5 (Dk.67 Musa 5), Serdar 5, Regattin 5, Umar 4 (Dk.80 Mehmet Güven ?), Mehmet Batdal
4 (Dk.70 Cikalleshi 5) ATİKER KONYASPOR:
Serkan 6, Skubic 5, Ali Turan
5, Selim Ay 5, Ferhat 6, Moke 6 (Dk.90 Volkan 5), Jonsson 5, Volkan Şen
4 (Dk.67 Ömer Ali 5), Milosevic 5, Fofana 4, Jahovic 5 (Dk.88 Eto'o ?) HAKEMLER: Mete Kalkavan
, Ceyhun Sesigüzel, Candaş Elbil