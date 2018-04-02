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İkisine de yaramadı

Düşme hattını yakından ilgilendiren maçta ve birer puana razı olup, fırsat teptiler

Giriş Tarihi: 2.4.2018
İkisine de yaramadı
'in 27. haftasında İrfan Buz'un takımı ile 'ın ekibi Atiker kozlarını paylaştı. Düşme hattından sıyrılmak isteyen iki takımın mücadelesinde önemli fırsatlar kaçtı. Devre arası transfer döneminde Konyaspor'a gelen Jahovic, maçta iki mutlak pozisyonu kaçırırken 88'de yerine giren Samuel Eto'o da etkili olamadan maç 0-0 sona erdi. Bu sonucun ardından Osmanlıspor puanını 28'e Konyaspor da 25'e yükseltti. Ligin bir sonraki haftasında Osmanlıspor deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Konyaspor ise sahasında Sivasspor'u ağırlayacak.

OSMANLISPOR-A.KONYASPOR: 0-0
SARI KART: Lumanza
OSMANLISPOR: Karcemarskas 5, M.Bayır 6, Yalçın 6, Anıl 5, Pinto 5, Ceyhun 5, Lumanza 5 (Dk.67 Musa 5), Serdar 5, Regattin 5, Umar 4 (Dk.80 Mehmet Güven ?), 4 (Dk.70 Cikalleshi 5)
ATİKER KONYASPOR: Serkan 6, Skubic 5, 5, Selim Ay 5, Ferhat 6, Moke 6 (Dk.90 Volkan 5), Jonsson 5, 4 (Dk.67 Ömer Ali 5), Milosevic 5, Fofana 4, Jahovic 5 (Dk.88 Eto'o ?)
HAKEMLER: , Ceyhun Sesigüzel, Candaş Elbil
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İkisine de yaramadı
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