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'tan Brahimi sürprizi

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu kovalayan , bu sezon yaptığı çıkışla dikkat çeken 'nun oyuncusu ’nin peşine düştü. İddiaya göre Porto’dan ayrılmak isteyen 28 yaşındaki sol kanat teklife sıcak bakıyor

Giriş Tarihi: 3.4.2018
Beşiktaş'tan Brahimi sürprizi
Bir yandan Anderson Talisca'nın bonservisini alabilmek için ile görüşmelerini sürdüren 'ın bir yandan da 'da yıldızı parlayan 'nin peşinde olduğu iddia edildi. Portekiz gazetesi Record, siyah-beyazlı kulübün, Cezayirli yıldızın peşinde olduğunu yazdı. Bu sezon yakaladığı çıkışla dikkatleri üzerine çeken, Porto'da çıktığı 25 lig maçında 7 gol atıp 7 de asist yapan Yacine Brahimi, bir yol ayrımında… Sözleşmesi 2019 yazında sona eren, bu sebeple Porto'ya karşı eli oldukça kuvvetli olan 28 yaşındaki sol kanat oyuncusu, daha yüksek ücret alabileceği bir transfere sıcak bakıyor.

RAKAM 15 MİLYON EURO
'a göre, Beşiktaş'ın Brahimi'yi 15 milyon karşılığında Porto'dan koparma ihtimali var. Cezayirli oyuncuyu bir sezon sonra bedavaya kaptırmak istemeyen Porto'nun da iyi bir rakam karşılığında satışa sıcak bakabileceği konuşuluyor.
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Beşiktaş'tan Brahimi sürprizi
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