Beşiktaş'tan Brahimi sürprizi

Bir yandan Anderson Talisca'nın bonservisini alabilmek için Benfica
ile görüşmelerini sürdüren Beşiktaş
'ın bir yandan da Porto
'da yıldızı parlayan Yacine Brahimi
'nin peşinde olduğu iddia edildi. Portekiz gazetesi Record, siyah-beyazlı kulübün, Cezayirli yıldızın peşinde olduğunu yazdı.
Bu sezon yakaladığı çıkışla dikkatleri üzerine çeken, Porto'da çıktığı 25 lig maçında 7 gol atıp 7 de asist yapan Yacine Brahimi, bir yol ayrımında… Sözleşmesi 2019 yazında sona eren, bu sebeple Porto'ya karşı eli oldukça kuvvetli olan 28 yaşındaki sol kanat oyuncusu, daha yüksek ücret alabileceği bir transfere sıcak bakıyor
. RAKAM 15 MİLYON EURO Record
'a göre, Beşiktaş'ın Brahimi'yi 15 milyon Euro
karşılığında Porto'dan koparma ihtimali var. Cezayirli oyuncuyu bir sezon sonra bedavaya kaptırmak istemeyen Porto'nun da iyi bir rakam karşılığında satışa sıcak bakabileceği konuşuluyor.