Rıdvan Dilmen: Valbuena gitmeli!

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Fenerbahçe, sahasında Osmanlıspor ile karşılaştı. Sarı-lacivertli ekip, Skrtel ve Soldado'nun ikinci yarıda attığı gollerle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı. SABAH Gazetesi Yazarı Rıdvan Dilmen, zorlu mücadeleyle ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu. İşte Rıdvan Dilmen'in yazısı...
Giriş Tarihi: 9.4.2018 09:08Güncelleme Tarihi: 9.4.2018 09:23
Düşünebiliyor musunuz? Fenerbahçe taraftarı Neustadter'in çalımını alkışladı. Koskoca Fenerbahçe takımının, ilk yarı boyunca rakip kaleciyi yere yatırdığı pozisyon yok. Şampiyonluk için mücadele eden bir takım böyle oynamaz