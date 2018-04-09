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: Valbuena gitmeli!

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında , sahasında ile karşılaştı. Sarı-lacivertli ekip, Skrtel ve 'nun ikinci yarıda attığı gollerle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı. SABAH Gazetesi Yazarı , zorlu mücadeleyle ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu. İşte Rıdvan Dilmen'in yazısı...

Giriş Tarihi: 9.4.2018 09:08 Güncelleme Tarihi: 9.4.2018 09:23
Rıdvan Dilmen: Valbuena gitmeli!

Düşünebiliyor musunuz? taraftarı Neustadter'in çalımını alkışladı. Koskoca Fenerbahçe takımının, ilk yarı boyunca rakip kaleciyi yere yatırdığı pozisyon yok. Şampiyonluk için mücadele eden bir takım böyle oynamaz

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Rıdvan Dilmen: Valbuena gitmeli!
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