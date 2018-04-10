Cengiz Ünderli Roma, UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanş maçında Barcelona'yla karşı karşıya gelecek. Sol dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan Cengiz, Roma'nın 21 kişilik maç kadrosuna alındı.

BARCELONA'DA TEK EKSİK

İspanyol ekibinde Lucas Digne dışında herhangi bir eksik bulunmuyor.

CENGİZ ÜNDER VE NAİNGGOLAN KADRODA

Roma'da milli oyuncu Cengiz Ünder ve Belçikalı Radja Nainggolan, Barcelona maçının kadrosuna alındılar. Öte yandan baldırından yaşadığı sakatlığı devam eden Diego Perotti kadroda yer almadı.

ROMA EVİNDE HİÇ KAYBETMEDİ

Roma bugüne kadar Barcelona ile evinde oynadığı 2 maçta yenilgi yüzü göremedi. Bununla birlikte Barcelona karşısında çıktığı son 2 maçı kaybeden İtalyan ekibi bu karşılaşmalarda kalesinde toplam 10 gol gördü. Roma, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son üç saha maçından galibiyetle ayrılmayı başardı.

BARÇA'NIN İTALYANLARA KARŞI YÜZÜ GÜLMÜYOR

Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İtalya takımlarına karşı oynadığı son 6 maçta galip gelemedi. İspanyol ekibin İtalya takımlarına karşı deplasmanda aldığı en son galibiyet, 2011'in aralık ayında Milan'a karşı alınan 3-2'lik sonuçtu.

MAÇ SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA

TSİ 21:45'te Stadio Olimpico'da oynanacak karşılaşma TRT 1 ve Tivibu Spor 3 ekranlarından naklen yayınlanacak.