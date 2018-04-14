Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Barcelona lige rekorla döndü

lige rekorla döndü

() lideri , sahasında Valencia'yı 2-1 yendi.

Giriş Tarihi: 14.4.2018 20:40
Barcelona lige rekorla döndü

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde salı günü Roma'ya elenen , Valencia'yı konuk etti.

İlk yarıyı 15. dakikada 'un attığı golle 1-0 önde kapatan Katalan ekibi, 51. dakikada Samuel Umtiti'nin golüyle galibiyete uzandı. Konuk takımın tek golünü 87. dakikada Dani Parejo penaltıdan kaydetti.

Ligde yenilmezlik serisini 39 maça çıkaran Katalan ekibi rekor kırdı. Bu alanda daha önceki rekor Nisan 1979-Mayıs 1980 arasında 38 maç yenilmeyen 'a aitti.

Barcelona bu galibiyetle puanını 82'ye çıkarırken, Valencia 65 puanda kaldı.

Günün diğer mücadelesinde Sevilla ile Villarreal 2-2 berabere kaldı. Villarreal forması giyen milli futbolcu , 85. dakikada Carlos Bacca'nın yerine oyuna girdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Barcelona lige rekorla döndü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN