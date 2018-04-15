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ve , 'in 29. haftasında karşı karşıya geliyor.

Giriş Tarihi: 15.4.2018 13:29 Güncelleme Tarihi: 15.4.2018 13:44
CANLI | Kayserispor - Gençlerbirliği

'in 29. haftasında sahasında 'ni konuk ediyor. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan ve saat 13:30'da başlayan karşılaşmayı yönetiyor. Maç beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.

KAYSERİSPOR 0-0 GENÇLERBİRLİĞİ

KADROLAR

KAYSERİSPOR: Lung, Lopez, Kana Biyik, Kucher, Atila Turan, Sapunaru, Badji, Deniz Türüç, Boldrin, Amorim, Gyan

GENÇLERBİRLİĞİ: Hopf, Zeki, Palitsevich, Claro, Alper, Uğur, Diallo, Pogba, Sessegnon, Elvis Manu, Deniz Yılmaz.

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