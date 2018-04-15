CANLI | Kayserispor - Gençlerbirliği

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor sahasında Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan ve saat 13:30'da başlayan karşılaşmayı Fırat Aydınus yönetiyor. Maç beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.
KAYSERİSPOR 0-0 GENÇLERBİRLİĞİ
KADROLAR
KAYSERİSPOR: Lung, Lopez, Kana Biyik, Kucher, Atila Turan, Sapunaru, Badji, Deniz Türüç, Boldrin, Amorim, Gyan
GENÇLERBİRLİĞİ: Hopf, Zeki, Palitsevich, Claro, Alper, Uğur, Diallo, Pogba, Sessegnon, Elvis Manu, Deniz Yılmaz.