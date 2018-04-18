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şikayet etti, Yeni UEFA Lisansı alamadı

Osmanlıspor Teknik Direktörü , eski kulübü Evkur ’dan alacağı şampiyonluk priminin zamanında ödenmemesi nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu’na başvuruda bulundu.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 18.4.2018 14:53
İrfan Buz şikayet etti, Yeni Malatya UEFA Lisansı alamadı

Kulüpten edinilen bilgiye göre takımın eski teknik direktörü , 1 milyon TL'lik şampiyonluk priminin ödeme takviminde yaşanan gecikme ve kendi istediği ödeme şeklinde olmadığı için federasyona şikayette bulunduğu ifade edildi.

Sarı-kırmızılı kulüp yaşanan gelişmeyi doğrularken, İrfan Buz'un ise kendisine sunulan borcun 800 bin TL'sinin peşin, kalan iki yüz bin TL'sinin ise çek olarak ödenmesi teklifine olumsuz yanıt verdiği, paranın yasal faizine kadar tazmin edilmesi için TFF'ye başvurduğu belirtildi.

Bu arada Evkur 'un yaşanan bu gelişmeden dolayı UEFA Lisansı alamadığı belirtildi. Kulüplerin ekonomik ve diğer yönleriyle UEFA kriterlerine uygunluğunun gözetildiği UEFA kulüp lisansının, Buz'un başvurusu nedeniyle sarı-kırmızılı kulübe verilmediği bildirildi.

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İrfan Buz şikayet etti, Yeni Malatya UEFA Lisansı alamadı
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