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'da derbi mesaisi

'un bugünkü antrenmanına sakatlığı süren idmana katılmazken, ise takımdan ayrı çalıştı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 19.4.2018 17:08
Osmanlıspor'da derbi mesaisi

, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında, 21 Nisan Cumartesi günü Gençlerbirliği ile yapacağı derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamada, Batıkent Tesisleri'nde, teknik direktör İrfan Buz yönetimindeki idmana sakatlığı devam eden 'ın katılmadığı, İranlı futbolcu 'ın ise takımdan ayrı fizyoterapist gözetiminde çalıştığı bildirildi.

Bu arada, uzun süredir sakat olan Özer Hurmacı'nın takımla çalışmalara başlamasının teknik heyette ve takımda sevinçle karşılandığı belirtildi.

Mor-sarılı futbolcuların idmana ısınma koşusuyla başladığı, koordinasyon çalışmasının ardından 5'e 2 top kapma oyunu oynadıkları ifade edildi.

Dar alanda 3 takım halinde dönüşümlü olarak pas organizasyonlarında bulunan başkent ekibinin yarı sahada oynanan çift kale maçla antrenmanı tamamladığı kaydedildi.

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Osmanlıspor'da derbi mesaisi
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